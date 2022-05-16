Kalush Orchestra розповіли про свої плани після перемоги на Євробаченні

Учасники заявили, що "боротимуться за свою країну до кінця" та анонсували благодійний аукціон.

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Учасники гурту Kalush Orchestra, який виграв пісенний конкурс "Євробачення" у 2022 році, розповіли, чим займуться після перемоги. Уже завтра вони повернуться в Україну, адже в них закінчується тимчасовий дозвіл на виїзд за кордон. Про це повідомляють TalkMagazine.

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Поки що музиканти ще не можуть говорити про свої плани напевно, адже весь час перед конкурсом вони присвячували підготовці та репетиціям.

[ + – ] Kalush Orchestra зі сцени закликали допомогти Маріуполю і військовим на Азовсталі

"Не знаю, що робитимемо, тому що вперше виграли Євробачення. Але, як і кожен українець, ми готові боротися за свою країну до кінця", — сказав соліст гурту Олег Псюк на пресконференції після перемоги. Він зазначив, що культура України також зазнала нападу, а тому було важливо захищати її по всіх напрямках.

На думку соліста, наступний конкурс "Євробачення" пройде у мирній Україні, яка гідно прийме конкурс. Як це відбувалося вже двічі, адже перемога Kalush Orchestra стала третьою для України на цьому пісенному конкурсі. Раніше "Євробачення" вигравали Руслана та Джамала.

"Україна точно прийме Євробачення у цілісній, незалежній і щасливій країні", — сказав соліст.

Kalush Orchestra не залишать собі головний приз — "Кришталевий мікрофон". Вони мають намір продати його на благодійному аукціоні та виручені кошти спрямувати на допомогу ЗСУ. І найближчим часом музиканти все ж таки хотіли б вирушити в концертний тур, щоб збирати кошти на допомогу Україні.

"Плани — розвиватися далі. Насамперед — це допомагати Україні збирати кошти, їздити по всьому світу та говорити про війну в Україні, адже, на мою думку, культурний фронт не менш важливий за військовий", — сказав директор Kalush Orchestra Микола Кучерявий. Він зазначив, що на гастрольне турне є "досить багато запитів".

Раніше Kalush Orchestra випустили кліп на пісню Stefania, знятий у руїнах Бучі, Гостомелю, Бородянки й Ірпеня. Спочатку лідер гурту Олег Псюк присвятив цю композицію своїй мамі. Але з початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Stefania стала для багатьох символом боротьби.

[ + – ] Кліп Kalush Orchestra на пісню Stefania

Про війну музиканти оголосили зі сцени "Євробачення" одразу після виступу у фіналі, ризикуючи дискваліфікацією. Вони закликали врятувати Маріуполь та "Азовсталь". Після чого в Мережі зросли запити за цими словами, а групу не дискваліфікували, заявивши, що їхній заклик мав гуманітарний характер.