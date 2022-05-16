Kalush Orchestra рассказали о своих планах после победы на Евровидение

Участники заявили, что будут "бороться за свою страну до конца" и анонсировали благотворительный аукцион

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Участники группы Kalush Orchestra, выигравшей песенный конкурс "Евровидение" в 2022 году, рассказали, чем займутся после победы. Уже завтра они вернуться в Украину, ведь у них заканчивается временное разрешение на выезд за границу. Об этом сообщают TalkMagazine.

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Пока музыканты еще не могут говорить о своих планах определенно, ведь все время перед конкурсом они посвящали подготовке и репетициям.

[ + – ] Kalush Orchestra со сцены призвали помочь Мариуполю и военным на Азовстали

"Не знаю, что будем делать, потому что впервые выиграли Евровидение. Но, как и каждый украинец, мы готовы бороться за свою страну до конца", — сказал солист группы Олег Псюк на пресс-конференции после победы. Он отметил, что культура Украины также подверглась нападению, а потому было важно защищать ее по всем фронтам.

По мнению солиста, следующий конкурс "Евровидение" пройдет в мирной Украине, которая достойно примет конкурс. Как это происходило уже дважды, ведь победа Kalush Orchestra стала третьей для Украины на этом песенном конкурсе. Ранее "Евровидение" выигрывали Руслана и Джамала.

"Украина точно примет Евровидение в целостной, независимой и счастливой стране", — сказал солист.

Kalush Orchestra не оставят себе главный приз – "Хрустальный микрофон". Они намерены продать его на благотворительном аукционе и вырученные средства направить на помощь ВСУ. И в ближайшее время музыканты все же хотели бы отправиться в концертный тур, чтобы собирать средства в помощь Украине.

"Планы — развиваться дальше. Прежде всего — это помогать Украине собирать средства, ездить по всему миру и говорить о войне в Украине, ведь, по-моему, культурный фронт не менее важен, чем военный", — сказал директор Kalush Orchestra Николай Кучерявый. Он отметил, что на гастрольное турне есть "достаточно много запросов".

Ранее Kalush Orchestra выпустили клип на песню Stefania, снятый в руинах Бучи, Гостомеля, Бородянки и Ирпеня. Изначально лидер группы Олег Псюк посвятил эту композицию своей маме. Но с началом полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Stefania стала для многих символом борьбы.

[ + – ] Клип Kalush Orchestra на песню Stefania

О войне музыканты объявили со сцены "Евровидения" сразу после выступления в финале, рискуя дисквалификацией. Они призвали спасти Мариуполь и "Азовсталь". После чего в Сети выросли запросы по этим словам, а группу не дисквалифицировали, заявив, что их призыв носил гуманитарный характер.