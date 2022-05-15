Kalush Orchestra презентовали клип на песню Stefania, с которой выиграли "Евровидение"

Победители "Евровидения" анонсировали выход клипа на свою песню на следующий день после финала песенного конкурса. В клипе показаны кадры с последствиями военной агрессии России в Украине.

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Украинская группа Kalush Orchestra презентовала официальный клип на песню Stefania, с которой накануне одержала победу в песенном конкурсе Евровидение-2022. Клип опубликован на официальном YouTube-канале группы.

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Музыканты рассказали, что снимали клип в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке. Таким образом группа хочет привлечь внимание к войне в Украине.

"Когда-то я посвятил эту песню своей маме, а когда началась война, песня обрела много новых смыслов. Хотя в песне нет ни слова о войне, у многих песня стала ассоциироваться с матушкой Украиной. Более того, общество стало называть его гимном нашей войны! Но если Стефания теперь гимн нашей войны, я бы хотел, чтобы она стала гимном нашей победы", — говорится в описании к видео.

Также в описании сказано, что клип основан на реальных событиях, а желающих посетить эти места группа Kalush Orchestra призвала воздержаться от такого приключения, чтобы не подвергать жизнь опасности.

[ + – ] Клип Kalush Orchestra на песню Stefania

Напомним, что 14 мая группа Kalush Orchestra одержала победу на песенном конкурсе Евровидение-2022. Суммарно украинские представители набрали 631 балл: из них 439 баллов от зрителей и 192 — от судей. По результатам судейского голосования Украина оказалась на четвертом месте, однако зрительское голосование сделало украинскую группу победителем.

Также Фокус рассказывал, что во время выступления на Евровидении группа Kalush Orchestra призвала мир спасти Мариуполь и помочь украинским военным, которые продолжают держать оборону на заводе "Азовсталь". В результате этого заявления, в Google возрос интерес к заводу "Азовсталь". Среди стран, которые искали информацию о заводе "Азовсталь": Украина (уровень интереса — 100), Литва (31), Латвия (12), Черногория (11), Чехия (11) и Словакия (11).