Kalush Orchestra презентували кліп на пісню Stefania, з якою виграли "Євробачення"

Переможці "Євробачення" анонсували вихід кліпу на свою пісню наступного дня після фіналу пісенного конкурсу. У кліпі показані кадри із наслідками військової агресії Росії в Україні.

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Український гурт Kalush Orchestra презентував офіційний кліп на пісню Stefania, з якою напередодні здобув перемогу в пісенному конкурсі Євробачення-2022. Кліп опубліковано на офіційному YouTube-каналі гурту.

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Музиканти розповіли, що знімали кліп у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці. Таким чином гурт хоче привернути увагу до війни в Україні.

"Колись я присвятив цю пісню своїй мамі, а коли почалася війна, пісня набула багато нових сенсів. Хоча в пісні немає жодного слова про війну, у багатьох пісня стала асоціюватися з матінкою Україною. Понад те, суспільство почало називати її гімном нашої війни. Але якщо Стефанія тепер гімн нашої війни, я б хотів, щоб вона стала гімном нашої перемоги", — йдеться в описі до відео.

Також в описі сказано, що кліп заснований на реальних подіях, а охочих відвідати ці місця гурт Kalush Orchestra закликав утриматися від такої пригоди, щоб не наражати життя на небезпеку.

[ + – ] Кліп Kalush Orchestra на пісню Stefania

Нагадаємо, що 14 травня гурт Kalush Orchestra здобув перемогу на пісенному конкурсі Євробачення-2022. Сумарно українські представники набрали 631 бал: із них 439 балів від глядачів та 192 — від суддів. За результатами суддівського голосування Україна опинилася на четвертому місці, проте голосування глядачів зробило українську групу переможцем.

Також Фокус розповідав, що під час виступу на Євробаченні гурт Kalush Orchestra закликав світ врятувати Маріуполь та допомогти українським військовим, які продовжують тримати оборону на заводі "Азовсталь". В результаті цієї заяви, у Google зріс інтерес до заводу "Азовсталь". Серед країн, які шукали інформацію про завод "Азовсталь": Україна (рівень інтересу — 100), Литва (31), Латвія (12), Чорногорія (11), Чехія (11) та Словаччина (11).