Сем Райдер, британський учасник Євробачення, виступить для королеви Єлизавети

Крім висхідної зірки, на Платиновому ювілеї виступлять Род Стюарт, Даяна Росс, сер Елтон Джон та інші зірки.

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Сем Райдер, британський співак і зірка соцмереж, який у 2022 році виступав на "Євробаченні" та посів почесне друге місце, виступить на Платиновому ювілеї королеви Єлизавети II. Про це пише Daily Mail.

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Висхідна зірка опиниться в чудовій компанії. Разом із ним на сцені BBC Platinum Party At The Palace біля пам'ятника королеві Вікторії виступатимуть такі ветерани, як сер Елтон Джон, Даяна Росс, Род Стюарт, інді-рокери Elbow та Елла Ейр.

Колишній власник кафе в Ессексі став справжньою зіркою після того, як почав викладати свої кавери в TikTок, і саме його Великобританія відправила на Євробачення в 2022 році. Він посів друге місце з 283 очками, що є найкращим результатом країни за 20 років. Перше місце посів український гурт Kalush Orchestra.

Велика сцена з 15 високотехнологічними прожекторами буде встановлена перед знаменитою пам'яткою Вікторії з мармуру та бронзи біля Букінгемського палацу. Очікується, що на концерт прийдуть 22 тисячі людей.

[ + – ] Монтаж сцени біля Букінгемського палацу Фото: Скриншот

Райдер уже повідомив у соцмережах, що буквально "втратив дар мовлення", коли його запросили виступити на BBC Platinum Party At The Palace.

Також на концерті, який відбудеться у суботу, 4 червня, виступатимуть гітарист Queen Браян Мей та Адам Ламберт. Нагадаємо, 20 років тому Браян Мей виконав God Save The Queen на даху Букінгемського палацу під час Золотого ювілею королеви у 2002 році.

"За двадцять років після чудового Золотого ювілею королеви ми дуже раді, що нас знову запросили. Потім був момент, коли я задумався, де я можу опинитися після даху Букінгемського палацу?" — розповів Мей.

[ + – ] Святкування на честь Платинового ювілею королеви

Також виступатимуть на концерті ВВС Андреа Бочеллі, Аліша Кіз, Duran Duran та ансамбль Ганса Циммера, а серед запрошених гостей уже заявлені сер Девід Аттенборо, тенісистка Емма Радукану, Девід Бекхем, Стівен Фрай і дама Джулі Ендрюс.

Завершиться концерт виступом соул-легенди Даяни Росс. Це буде її перший живий виступ у Великій Британії за 15 років.

"Я мала честь зустрічатися з королевою багато разів протягом усього свого життя. Її Величність була і залишається неймовірним джерелом натхнення для багатьох людей у всьому світі, і я була дуже рада отримати запрошення виступити на такій знаменній та історичній події", — зізналася Росс.

Курує концерт ще одна жива легенда — Ендрю Ллойд Веббер.