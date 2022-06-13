Украина начала подготовку к "Евровидению-2023", — ОП

По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, место проведения финала песенного конкурса пока не афишируют, но оно должно соответствовать двум главным критериям — удобной логистике и безопасности гостей.

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Украинские власти уже начали готовиться к песенному конкурсу "Евровидение", который в 2023 году должен пройти в Украине, сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он отметил, что в подготовительной работе принимают участие Минобороны и МВД Украины.

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"Главный вопрос для нас и Европейского вещательного союза – безопасность, — подчеркнул Тимошенко. — Чтобы обеспечить удобную логистику, а главное — безопасность, рассматриваем различные локации. Какие, пока не можем анонсировать".

После того, как группа Kalush Orchestra выиграла песенный конкурс, согласно правилам, Украина уже в третий раз должна принять "Евровидение".

В правилах также сказано, что, если страна-победительница по каким-то причинам не может принять конкурс, его можно провести в другой стране. Мэр Стокгольма Анна Кениг уже сообщила украинскому послу в Швеции, что город готов принять конкурс, если Украина не сможет этого сделать. Однако министр культуры Александр Ткаченко заявил, что "Евровидение-2023" обязательно пройдет в Украине.

[ + – ] Министр культуры ясно дал понять, что в следующем году "Евровидение" проведут в Украине Фото: Скриншот

В конце мая первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что международный конкурс может пройти в Киеве, как и в предыдущие два раза. По его словам, в столице есть весь необходимый инвентарь для того, чтобы мероприятие прошло на соответствующем уровне.

В начале июня британский певец Робби Уильямс сообщил, что хочет принять участие в "Евровидении", и готов приехать в Украину. Известный исполнитель намерен выступить вне конкурса и надеется, что организаторы позволят ему это сделать.