Дженнифер Лопес примерила платье украинского бренда (фото)

Ранее знаменитость уже неоднократно демонстрировала образы от украинских дизайнеров. В частности, "выходила замуж" в одном из них.

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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес примерила платье украинского бренда. Об этом LEVER COUTURE сообщили в своем Instagram.

Жена оскароносного Бена Аффлека появилась в белом платье LEVER COUTURE в промо к клипу на песню This Time Around. Стилисты артистки выбрали светлый наряд с фатиновыми элементами. Это платье бренд представил в одной из своих последних коллекций.

"Джей Ло в LEVER COUTURE", — лаконично написали представители украинского бренда.

Дженнифер Лопес

Ранее наряды этого бренда выбирала невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес, Милла Йовович в Каннах, Мишель Йео в съемке для Hollywood Reporter, Карди Би для обложки Essence, Леди Гага и другие.

Лорен Санчес в платье украинского бренда

Что касается Джей Ло, то она уже неоднократно демонстрировала образы украинских брендов. В частности, звезда сцены примерила свадебное платье от Ивана Фролова и белую рубашку-топ.

Дженнифер Лопес "вышла замуж" в платье украинского бренда

Белое корсетное платье с характерными для бренда вырезами в форме сердец впервые было представлено в коллекции FROLOV сезона осень-зима 2023/24 на Неделе моды в Лондоне.

Наряд был зарезервирован стилистами Джей Ло сразу после показа Song to Song на Неделе моды.

Дженнифер Лопес в топе украинского бренда

Напомним, что Бена Аффлека раздражает в Дженнифер Лопес.

Также Фокус писал о страхе Джей Ло остаться одинокой.