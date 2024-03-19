Дженніфер Лопес приміряла сукню українського бренду (фото)

Раніше знаменитість уже неодноразово демонструвала образи від українських дизайнерів. Зокрема, "виходила заміж" в одному з них.

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54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес приміряла сукню українського бренду. Про це LEVER COUTURE повідомили у своєму Instagram.

Дружина оскароносного Бена Аффлека з’явилася в білій сукні LEVER COUTURE у промо до кліпу на пісню This Time Around. Стилісти артистки обрали світле вбрання з фатиновими елементами. Цю сукню бренд представив в одній зі своїх останніх колекцій.

"Джей Ло в LEVER COUTURE", — лаконічно написали представники українського бренду.

Дженніфер Лопес

Раніше вбрання цього бренду обирала наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес, Мілла Йовович у Каннах, Мішель Єо у зйомці для Hollywood Reporter, Карді Бі для обкладинки Essence, Леді Гага тощо.

Лорен Санчес у сукні українського бренду

Щодо Джей Ло, то вона вже неодноразово демонструвала образи українських брендів. Зокрема, зірка сцени приміряла весільну сукню від Івана Фролова та білу сорочку-топ.

Дженніфер Лопес "вийшла заміж" у сукні українського бренду

Білу корсетну сукню з характерними для бренду вирізами у формі сердець уперше представили в колекції FROLOV сезону осінь-зима 2023/24 на Тижні моди в Лондоні.

Вбрання було зарезервоване стилістами Джей Ло відразу після показу Song to Song на Тижні моди.

Дженніфер Лопес у топі українського бренду

Нагадаємо, що Бена Аффлека дратує в Дженніфер Лопес.

Також Фокус писав про страх Джей Ло залишитися самотньою.