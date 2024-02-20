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Стиль життя

Дженніфер Лопес розповіла про страхи залишитися самотньою

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Фото: Instagram/Jennifer Lopez | Дженніфер Лопес

У 2021 році артистка примирилася з актором Беном Аффлеком. Незабаром вони одружилися.

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54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес поспілкувалася з Келлі Кларксон у її ток-шоу.

Артистка розповіла про свій новий фільм і альбом під назвою "Це я… зараз".

Зокрема, Джей Ло зізналася, що перед тим, як вона знову зустрілася з Беном Аффлеком, своїм колишнім нареченим, вона хвилювалася, що залишиться сама.

Лопес зазначила, що повернення до оскароносного актора було схоже на "поворот сюжету", яким вона ділиться у своєму новому фільмі.

"Це не казка… це справжня казка", — зізналася зірка сцени та екрану.

Дженніфер Лопес

Дженніфер також сказала, що вона справді "виросла як художник і особистість".

Потім зірка розповіла, що їй потрібно навчитися залишатися на самоті та бути "самій собі найкращим другом".

Лопес та Аффлек одружилися у 2022 році. На початку 2000-х вони вже зустрічалися, проте розірвали стосунки після заручин. У 2021 пара воззʼєдналася після багатьох років розлуки та шлюбів з іншими людьми.

У союзі зі співаком Марком Ентоні Джей Ло народила двох дітей — Макса та Емму. Тим часом оскароносний актор став багатодітним батьком під час шлюбу з Дженніфер Гарнер (син Самюель, доньки Вайолет та Серафіна).

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Fullscreen
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек
Фото: Getty Images

Нагадаємо, чи планувала Дженніфер Лопес повертатися до Бена Аффлека.

Також Фокус писав про появу Джей Ло та Бена Аффлека на червоній доріжці.