Сміливе декольте і знаки Зодіаку: Дженніфер Лопес здивувала вбранням на прем'єрі фільму

Виріз на сукні доходив майже до талії, проте в ній Лопес почувалася впевнено. Вона любить експериментувати зі сміливими фасонами, не втрачаючи можливості похизуватися підтягнутим тілом і сяючою шкірою.

54-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес відвідала прем'єру фільму "Це я… зараз: історія кохання" в компанії свого 51-річного чоловіка, оскароносного актора і режисера Бена Аффлека. Яке вбрання обрала для заходу, знаменитість показала на своїх сторінках у соцмережах.

Перед фотографами в театрі Dolby в Лос-Анджелесі Лопес позувала в розкішній чорно-сріблястій сукні без бретелей з колекції Zuhair Murad's Fall/Winter 2022 Couture. Оксамитовий ліф має глибокий V-подібний виріз, що доходить прямо до талії.

На Дженніфер була сукня від Zuhair Murad Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Прозора чорна спідниця сукні А-силуету являла собою зодіакальне коло і була розділена на кожен знак, на подолі якого було вишито відповідну тварину і символ.

Образ Дженніфер доповнила чорними довгими оксамитовими рукавичками без пальців, що доходили до плечей, кількома масивними срібними каблучками, парою сережок з підвісками і невеликим чорним шкіряним клатчем.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Бен мав стильний вигляд у класичному брючному костюмі.

Новий фільм Лопес виходить на Amazon Prime Video 16 лютого в тандемі з її альбомом This Is Me… Now. Як ідеться в описі картини, це — "оповідна кінематографічна одіссея, просочена міфологічними історіями та особистим зціленням". В основу стрічки покладено особисту історію стосунків співачки та її шлях до слави.

Лопес вийшла заміж за Аффлека 16 липня 2022 року, після того як 2021 року пара возз'єдналася після 18-річної розлуки. Офіційне весілля відбулося 20 серпня 2022 року на ранчо Бена в Джорджії.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес розповіла, для чого їй знадобилися любовні листи Бена Аффлека.