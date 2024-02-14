Дженніфер Лопес розповіла, для чого їй знадобилися любовні листи Бена Аффлека

Лопес активно монетизує історію кохання з Беном Аффлеком. Вона не тільки присвячує йому альбоми і пісні, а й зняла фільм.

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54-річна Дженніфер Лопес розвинула дуже бурнулю діяльність. Вона випускає три проєкти про свої знамениті пошуки кохання: амбітний музичний фільм під назвою "Це я... зараз: історія кохання", її альбом "Це я... зараз" і документальний фільм, що розповідає про створення фільму і платівки "Найбільша ніколи не розказана історія кохання". Про те, де черпала натхнення, артистка розповіла в інтерв'ю Variety.

За її словами, вона використовувала любовні листи, написані її тепер уже чоловіком Беном Аффлеком, під час мозкового штурму над своїм новим альбомом. Коли Аффлек побачив, що Лопес передала його листи колегам для пошуку ідей, він був "спантеличений".

"Я справді знайшов красу, поезію та іронію в тому факті, що це найбільша історія кохання, яку ніколи не розповідали. Якщо ви робите про це запис, це схоже на розповідь", — сказав Бен на камеру в документальному фільмі.

Оскароносний актор і режисер давав своїй дружині безліч рекомендацій під час створення стрічки, яку вона фінансувала сама.

"Він зрозумів, що ми здійснюємо сюрреалістичну, фантастичну подорож... Бен сказав мені: "Ти напишеш це, а потім знімеш це. Коли ти закінчиш, ти зробиш чорновий монтаж, побачиш, що для цього потрібно, і проведеш три дні перезйомок". Саме тоді я сказала: "Я не можу зробити це — у мене більше немає грошей!" Але він сказав: "Ти збираєшся провести кілька днів перезйомок, а потім повернутися і відредагувати це. І ти розповіси свою історію", — згадує Лопес робочий процес.

Минулого року Аффлеку показали остаточну версію фільму, і він високо оцінив зусилля своєї дружини в кіновиробництві.

"Він сказав: "Ти зняла фільм. Для себе. Ти зняла чудовий фільм. Ти зробила це". Чесно кажучи, мене не хвилює, що відбувається зараз. Це найбільший комплімент, який я могла отримати, — згадує вона.

У картині задіяні Джейн Фонда, Софія Вергара, Ніл де Грасс Тайсон, а також надприродні елементи, зокрема "Зодіакальна любовна порада", яка ретельно вивчає її романтичні слабкості.

Коли фільм був готовий, його купив Amazon, проте сума угоди не розкривається.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс розповіла про інтрижку з Беном Аффлеком.