Стало відомо, що Бену Аффлеку не подобається в Дженніфер Лопес

Зіркова пара одружилася у 2022 році. До цього вони вже зустрічалися на початку 2000-х, розірвавши стосунки після заручин.

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Стало відомо, що оскароносному актору Бену Аффлеку не подобається в його дружині Дженніфер Лопес. Про це пише Life & Style.

Виявилося, що зірка фільму "Загублена" не в захваті від того, що його кохана, яка випускає новий альбом та фільм про себе, сильно висвітлює подробиці їхнього особистого життя.

"Бен навчився дуже добре прикусувати язик, але відомо, що він зовсім не в захваті від нескінченної потреби Джей Ло в увазі… Він побоюється, що, виставляючи себе напоказ, вона просто відкриває до них надто пильну громадську увагу, а це історично ніяк не допомагало їхнім стосункам — аж ніяк", — вважає джерело видання.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty

Зірка сцени та оскароносний актор одружилися у 2022 році. На початку 2000-х вони вже будували романтичні стосунки, проте розійшлися після заручин. У 2021 знаменитості воззʼєдналися після багатьох років розлуки та шлюбів з іншими людьми, у яких стали батьками.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

У союзі зі співаком Марком Ентоні Лопес народила двох дітей — Макса та Емму, яким напередодні виповнилося 16 років. Тим часом Аффлек став багатодітним батьком під час шлюбу з акторкою Дженніфер Гарнер (син Самюель, доньки Вайолет та Серафіна).

Нагадаємо, чому Дженніфер Лопес боялася залишитися самотньою.

Також Фокус писав про рідкісну сумочку Джей Ло.