Дженніфер Лопес продемонструвала стильний весняний образ (фото)
Зірка зробила ставку на темні відтінки. Традиційно, вона додала до аутфіту сумочку Hermès.
54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала стильний весняний образ 2024. Про це пише Daily Mail.
Зірка сцени показала свій підтягнутий живіт, коли вийшла в Лос-Анджелесі у справах — через кілька днів після виходу її нового документального фільму.
Дружина оскароносного Бена Аффлека одягла укорочений темний світшот із штанами з низькою посадкою, що дозволила знаменитості продемонструвати прес. Джей Ло прогулювалася стоянкою торгового центру в коричневих чоботях UGG.
Її довге волосся медового відтінку було розпущене. На зірці також були масивні дизайнерські сонцезахисні окуляри.
Образ артистки був доповнений блискучими золотими прикрасами. Вона носила із собою сумку Hermès вартістю 40 000 доларів.
Як відомо, під час післяобідньої прогулянки до неї приєдналися її 16-річні діти Макс та Емма від співака Марка Ентоні з яким вона була одружена з 2004 по 2014 роки.
Наразі ж співачка одружена з актором Беном Аффлеком, з яким уже зустрічалася на початку 2000-х, проте розійшлася. Через майже 20 років пара воззʼєдналася та узаконила стосунки у 2022.
Нагадаємо, що Бена Аффлека дратує в Дженніфер Лопес.
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