Дженніфер Лопес вирушила на шопінг з Беном Аффлеком (фото)

Подружжя помітили після виходу документального серіалу про їхнє кохання. Виявилося, що у 2003 році вони розійшлися через тиск уваги публіки.

Related video

54-річна американська співачка Дженніфер Лопес та 51-річний актор Бен Аффлек вирушили на побачення в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Закохані трималися за руки, коли їх помітили під час шопінгу.

Зірка сцени була в джинсовому комбінезоні в поєднанні з білою футболкою та кардиганом. Доповнили весняний ансамбль черевики Timberland, масивні сережки-кільця і яскрава червона сумочка.

Бен Аффлек був одягнений у картатий піджак, чорні штани, темно-сіру футболку та кросівки Nike.

Вихід пари відбувся після того, як Джей Ло пригадала, як розірвала свої заручини з оскароносним актором у 2004 році у документальному фільмі "The Greatest Love Story Never Told".

Спочатку вони були заручені на початку 2000-х років, пережили розрив, а потім відновили роман, одружившись у липні 2022 року.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

У документальному фільмі також стало відомо, що Аффлек зберігав свої любовні листи від співачки протягом усього шлюбу з Дженніфер Гарнер. Їхнє розлучення було завершено у 2018 році. У Бена та Гарнер троє дітей: Вайолет, 18 років, Серафіна, 15 років, і Семюель, 12 років. Вони підтримують хороші стосунки заради спільних спадкоємців.

Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Бену Аффлеку не подобається у стосунках з Джей Ло.

Також Фокус писав про 12-й день народження сина Бена Аффлека.