Дженнифер Лопес отправилась на шопинг с Беном Аффлеком (фото)

Супругов заметили после выхода документального сериала об их любви. Оказалось, что в 2003 году они разошлись из-за давления внимания публики.

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54-летняя американская певица Дженнифер Лопес и 51-летний актер Бен Аффлек отправились на свидание в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Влюбленные держались за руки, когда их заметили во время шопинга.

Звезда сцены была в джинсовом комбинезоне в сочетании с белой футболкой и кардиганом. Дополнили весенний ансамбль ботинки Timberland, массивные серьги-кольца и яркая красная сумочка.

Бен Аффлек был одет в клетчатый пиджак, черные брюки, темно-серую футболку и кроссовки Nike.

Выход пары состоялся после того, как Джей Ло вспомнила, как разорвала свою помолвку с оскароносным актером в 2004 году в документальном фильме "The Greatest Love Story Never Told".

Сначала они были помолвлены в начале 2000-х годов, пережили разрыв, а затем возобновили роман, поженившись в июле 2022 года.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

В документальном фильме также стало известно, что Аффлек хранил свои любовные письма от певицы на протяжении всего брака с Дженнифер Гарнер. Их развод был завершен в 2018 году. У Бена и Гарнер трое детей: Вайолет, 18 лет, Серафина, 15 лет, и Сэмюэль, 12 лет. Они поддерживают хорошие отношения ради общих наследников.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Напомним, что Бену Аффлеку не нравится в отношениях с Джей Ло.

Также Фокус писал о 12-м дне рождения сына Бена Аффлека.