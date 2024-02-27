Дженнифер Лопес заметили за поцелуями с Беном Аффлеком (фото)

Звездные супруги провели время в Лос-Анджелесе. Они демонстрировали чувства на публике.

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54-летняя американская певица Дженнифер Лопес и 51-летний Бен Аффлек были замечены на свидании в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Page Six.

Звездные супруги держались за руки и страстно целовались, наслаждаясь выходом в свет.

Дже Ло была одета в бежевый топ с длинными рукавами, кремовую жилетку и широкие джинсы. Артистка также продемонстрировала светлый шарф и дополнила образ солнцезащитными очками, серьгами-кольцами и темно-коричневой сумочкой, перекинутой через плечо.

Мама двоих детей зачесала свои волосы в конский хвост.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Оскароносный актер тем временем надел темно-синее укороченное пальто и джинсы. Аффлек выбрал для свидания с женой пару кроссовок Nike и солнцезащитные очки-авиаторы.

Джей Ло и Аффлек поженились в 2022 году. В начале 2000-х они уже строили романтические отношения, однако разорвали их после помолвки. В 2021 влюбленные воссоединились после многих лет разлуки и браков с другими людьми, в которых стали родителями.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Звезда сцены родила певцу Марку Энтони двух детей — Макса и Эмму. Тем временем Аффлек стал отцом трижды. В браке с актрисой Дженнифер Гарнер на свет появились дочери Вайолет и Серафина и сын Самюэль.

Напомним, что Бена Аффлека раздражает в Дженнифер Лопес.

Также Фокус писал о страхе Джей Ло остаться одинокой.