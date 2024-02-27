Дженніфер Лопес помітили за поцілунками з Беном Аффлеком (фото)

Зіркове подружжя провело час у Лос-Анджелесі. Вони демонстрували почуття на публіці.

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54-річна американська співачка Дженніфер Лопес і 51-річний Бен Аффлек були помічені на побаченні в Лос-Анджелесі. Про це пише Page Six.

Зіркове подружжя трималося за руки та пристрасно цілувалося, насолоджуючись виходом у світ.

Дже Ло була одягнена в бежевий топ з довгими рукавами, кремову жилетку і широкі джинси. Артистка також продемонструвала світлий шарф і доповнила образ сонцезахисними окулярами, сережками-кільцями та темно-коричневою сумочкою, перекинутою через плече.

Мама двох дітей зачесала своє волосся в кінський хвіст.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Оскароносний актор тим часом одягнув темно-синє укорочене пальто та джинси. Аффлек обрав для побачення з дружиною пару кросівок Nike і сонцезахисні окуляри-авіатори.

Джей Ло та Аффлек одружилися у 2022 році. На початку 2000-х вони вже будували романтичні стосунки, проте розірвали їх після заручин. У 2021 закохані воззʼєдналися після багатьох років розлуки та шлюбів з іншими людьми, у яких стали батьками.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Зірка сцени народила співаку Марку Ентоні двох дітей — Макса та Емму. Тим часом Аффлек став батьком тричі. У шлюбі з акторкою Дженніфер Гарнер на світ зʼявилися доньки Вайолет та Серафіна та син Самюель.

Нагадаємо, що Бена Аффлека дратує в Дженніфер Лопес.

Також Фокус писав про страх Джей Ло залишитися самотньою.