Бен Аффлек провел время с сыном от Дженнифер Гарнер (фото)

Аффлек воспитывает Сэмюэля, а также дочерей Вайолет и Серафину со своей первой женой Дженнифер Гарнер. Они поддерживают хорошие отношения ради общих детей.

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51-летний американский актер Бен Аффлек провел время со своим сыном Сэмюэлем, когда они праздновали 12-й день рождения мальчика. Об этом пишет Daily Mail.

В день рождения наследник голливудской звезды все еще был в своей баскетбольной форме, когда встретился со своим отцом, который нес для него мяч, пока они гуляли по улице.

Бен также пришел с завернутым подарком для именинника.

Бен Аффлек с сыном Сэмюэлем

Аффлек был в черном пальто, футболке и светлых брюках.

Сэмюэль, Вайолет и Серафина — дети Бена Аффлека от союза с Дженнифер Гарнер. Несмотря на развод, актеры поддерживают хорошие отношения и проводят часто вместе время.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер Фото: Getty Images

Сейчас же оскароносный актер женат на певице Дженнифер Лопес, у которой также подрастают дети от брака с Марком Энтони. Артистка стала мамой сына Макса и дочери Эммы.

Дженнифер Лопес с детьми Фото: Instagram jlo

"Бен здоров. Драма прошлого и эмоции развода давно прошли", — рассказал ранее инсайдер.

Сообщалось, что две жены Аффлека "дружны" друг с другом, и говорят, что все дети в смешанной семье "любят друг друга".

Напомним, Бена Аффлека заметили на романтическом свидании с Дженнифер Лопес.

Также Фокус писал о просьбе Бена Аффлека к Джей Ло, когда они помирились в 2021 году.