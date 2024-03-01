Бен Аффлек провів час із сином від Дженніфер Гарнер (фото)
Аффлек виховує Семюеля, а також дочок Вайолет і Серафіну зі своєю першою дружиною Дженніфер Гарнер. Вони підтримують хороші стосунки заради спільних дітей.
51-річний американський актор Бен Аффлек провів час зі своїм сином Семюелем, коли вони святкували 12-й день народження хлопчика. Про це пише Daily Mail.
У день народження спадкоємець голлівудської зірки все ще був у своїй баскетбольній формі, коли зустрівся зі своїм батьком, який ніс для нього м’яч, поки вони гуляли вулицею.
Бен також прийшов із загорнутим подарунком для іменинника.
Аффлек був у чорному пальті, футболці та світлих штанах.
Семюель, Вайолет та Серафіна — діти Бена Аффлека від союзу з Дженніфер Гарнер. Попри розлучення, актори підтримують хороші стосунки та проводять часто разом час.
Наразі ж оскароносний актор одружений зі співачкою Дженніфер Лопес, у якої також підростають діти від шлюбу з Марком Ентоні. Артистка стала мамою сина Макса та доньки Емми.
"Бен здоровий. Драма минулого та емоції розлучення давно минули", – розповів інсайдер.
Повідомлялося, що дві дружини Аффлека "дружні" одна з одною, і кажуть, що всі діти в змішаній сім’ї "люблять одне одного".
Нагадаємо, Бена Аффлека помітили на романтичному побаченні з Дженніфер Лопес.
Також Фокус писав про прохання Бена Аффлека до Джей Ло, коли вони помирилися у 2021 році.