Бен Аффлек провів час із сином від Дженніфер Гарнер (фото)

Аффлек виховує Семюеля, а також дочок Вайолет і Серафіну зі своєю першою дружиною Дженніфер Гарнер. Вони підтримують хороші стосунки заради спільних дітей.

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51-річний американський актор Бен Аффлек провів час зі своїм сином Семюелем, коли вони святкували 12-й день народження хлопчика. Про це пише Daily Mail.

У день народження спадкоємець голлівудської зірки все ще був у своїй баскетбольній формі, коли зустрівся зі своїм батьком, який ніс для нього м’яч, поки вони гуляли вулицею.

Бен також прийшов із загорнутим подарунком для іменинника.

Бен Аффлек із сином Семюелем

Аффлек був у чорному пальті, футболці та світлих штанах.

Семюель, Вайолет та Серафіна — діти Бена Аффлека від союзу з Дженніфер Гарнер. Попри розлучення, актори підтримують хороші стосунки та проводять часто разом час.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер Фото: Getty Images

Наразі ж оскароносний актор одружений зі співачкою Дженніфер Лопес, у якої також підростають діти від шлюбу з Марком Ентоні. Артистка стала мамою сина Макса та доньки Емми.

Дженніфер Лопес з дітьми Фото: Instagram jlo

"Бен здоровий. Драма минулого та емоції розлучення давно минули", – розповів інсайдер.

Повідомлялося, що дві дружини Аффлека "дружні" одна з одною, і кажуть, що всі діти в змішаній сім’ї "люблять одне одного".

Нагадаємо, Бена Аффлека помітили на романтичному побаченні з Дженніфер Лопес.

Також Фокус писав про прохання Бена Аффлека до Джей Ло, коли вони помирилися у 2021 році.