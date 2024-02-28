Джей Ло та Бен Аффлек розповіли, чому насправді розійшлися у 2003 році

Зіркова пара планувала велике весілля у 2003 році, проте за три дні до цього все скасувалося. У 2022 вони таки одружилися.

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Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек розповіли, чому насправді розійшлися у 2003 році. Подробицями особистого життя зіркове подружжя поділилося в документальному фільмі The Greatest Love Story Never Told.

Виявилося, що зірка сцени та оскароносний Аффлек розірвали свої стосунки лише за три дні до весілля.

"У нас було заплановано велике весілля. І за три дні до нього ми просто розсипалися під тиском", — зізналася мама двох дітей.

Тим часом Аффлек підтримав слова коханої, додавши, що вони не змогли впоратися з величезною увагою публіки до їхньої романтичної історії.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес у 2002 році Фото: Getty Images

Артистка пригадала, що тяжко переживала цей період.

"Усі ці роки було справді важко, тому що я не просто відчувала, що втратила кохання всього свого життя, я відчувала, що втратила найкращого друга, який у мене колись був. І я не могла про це говорити стільки років, і це було найскладніше", — розповіла Джей Ло.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: On The JLo

За цей період співачка одружилася з Марком Ентоні, якому народила двох дітей — Емму та Макса. А Аффлек перебував у шлюбі з Дженніфер Гарнер, з якою вони стали батьками тричі. У експари народилися доньки Вайолет та Серафіна та син Самюель.

У 2021 Джей Ло та Аффлек відновили роман, а за рік таки одружилися.

Нагадаємо, Бену Аффлеку не подобається, що його дружина занадто показує їхнє особисте життя публіці.

Також Фокус писав про 16-річчя дітей Дженніфер Лопес від Марка Ентоні.