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Стиль життя

Бен Аффлек розповів про єдине прохання до Джей Ло, коли вони відновили роман

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Фото: Getty Images | Бен Аффлек та Дженніфер Лопес

У 2021 році зіркова пара воззʼєдналася після майже 20-річної "перерви". У 2022 вони офіційно одружилися.

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51-річний американський актор Бен Аффлек незадоволений тим, що його дружина Дженніфер Лопес, 54, занадто демонструє їхнє особисте життя на публіку. Про це він розповів у фільмі "Найвеличніша історія кохання, яку ніколи не розповідали".

У Бена було одне прохання до Джей Ло, коли пара відновила свій роман у 2021 році: більше приватного життя.

"Я сказав: "Слухай, одна з речей, яких я не хочу, — це стосунки в соціальних мережах", — пригадав Аффлек.

"Тоді я начебто зрозумів, що це несправедливо просити. Це схоже на те, що ти збираєшся вийти заміж за капітана човна і кажеш: "Ну, я не люблю воду"", — зазначив оскароносний актор, маючи на увазі медійність персони Дженніфер.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Fullscreen
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес
Фото: Getty Images

Тим часом зірка сцени зізналася, що розуміє незадоволення чоловіка, проте вони намагаються знайти компроміс.

"Але він любить мене, він знає, що я художник, і він буде підтримувати мене всіма можливими способами… Але це не означає, що йому комфортно бути з музою", — зізналася Джей Ло.

Лопес та Аффлек одружилися у 2022 році. На початку 2000-х вони вже будували романтичні стосунки, проте розірвали їх після заручин. У 2021 закохані воззʼєдналися після багатьох років розлуки та шлюбів з іншими людьми, у яких стали батьками.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Fullscreen
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джей Ло показала рідкісні фото своїх 16-річних дітей від Марка Ентоні.

Також Фокус писав про те, що Джейн Фонда боялася відновлення роману Бена Аффлека та Дженніфер Лопес.