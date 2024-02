Джейн Фонда боялася відновлення роману Бена Аффлека і Дженніфер Лопес: у чому причина

Актриса пожартувала, що Бен і Дженніфер намагаються комусь щось довести. За її словами, це помітно і породжує певні сумніви у щирості стосунків.

86-річна американська акторка Джейн Фонда, близька подруга співачки Дженніфер Лопес, зізналася, що вона була не в захваті від роману, що відновився, між артисткою і Беном Аффлеком після 18-річного розставання, пише Daily Mail.

Лопес і Фонда дружать уже майже 20 років відтоді, як 2005 року вони знялися в ром-комі "Свекруха-монстр".

У новому документальному фільмі Лопес "Найбільша історія кохання, про яку ніколи не розповідали" дворазова володарка премії "Оскар" висловлює свої побоювання 54-річній співачці та зачіпає чутки про те, що Бен "нещасливий" у шлюбі.

"Я хочу, щоб ви знали: я не зовсім розумію чому, але я відчуваю зацікавленість у вас і Бене, і я дійсно хочу, щоб це спрацювало. Однак це моя турбота. Мовляв, таке відчуття, ніби ти намагаєшся щось довести, замість того, щоб просто жити цим". Знаєте, на кожній другій світлині ви двоє цілуєтеся й обіймаєтеся", — каже вона Дженніфер.

Лопес, вислухавши Фонду, відповіла, що вони з Беном "просто живуть своїм життям".

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек Фото: Getty Images

Тривога Фонди з приводу того, що хтось із цих двох у шлюбі нещасний, мають під собою певні підстави. Фотографії Бена, який виглядає "нудьгуючим" і "нещасним", коли він сидить поруч із Джей Ло на церемонії вручення премії "Греммі" 2023 року, стали вірусними в соціальних мережах. Також не раз писали про напругу між ними на червоній доріжці.

Сама Лопес спростовує всі домисли і побоювання, запевняючи, що вона абсолютно щаслива і успішна жінка.

Її книга "Найбільша історія кохання, яку ніколи не розповідали" вийде 27 лютого і документує створення дев'ятого студійного альбому Лопес "Це я... Зараз" і музичного фільму "Це я... Зараз: історія кохання".

Альбом є продовженням її альбому 2002 року This Is Me... then і це її перший студійний альбом за десятиліття. Він, як і фільм, вийде 16

лютого.

