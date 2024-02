Джейн Фонда боялась возобновления романа Бена Аффлека и Дженнифер Лопес: в чем причина

Актриса пошутила, что Бен и Дженнифер пытаются кому-то что-то доказать. По ее словам, это заметно и порождает определенные сомнения в искренности отношений.

86-летняя американская актриса Джейн Фонда, близкая подруга певицы Дженнифер Лопес, призналась, что она была не в восторге от возобновившегося романа артистки и Бена Аффлека после 18-летнего расставания, пишет Daily Mail.

Лопес и Фонда дружат уже почти 20 лет с тех пор, как в 2005 году они снялись в ром-коме "Свекровь-монстр".

В новом документальном фильме Лопес "Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали" двукратная обладательница премии "Оскар" выражает свои опасения 54-летней певице и затрагивает слухи о том, что Бен "несчастлив" в браке.

"Я хочу, чтобы вы знали: я не совсем понимаю почему, но я чувствую заинтересованность в вас и Бене, и я действительно хочу, чтобы это сработало. Однако это моя забота. Мол, такое ощущение, будто ты пытаешься что-то доказать, вместо того, чтобы просто жить этим". Знаете, на каждой второй фотографии вы двое целуетесь и обнимаетесь", – говорит она Дженнифер.

Лопес, выслушав Фонду, ответила, что они с Беном "просто живут своей жизнью".

Тревога Фонды по поводу того, что кто-то из этих двоих в браке несчастен, имеют под собой определенные основания. Фотографии Бена, выглядящего "скучающим" и "несчастным", когда он сидит рядом с Джей Ло на церемонии вручения премии "Грэмми" 2023 года, стали вирусными в социальных сетях. Также не раз писали о напряжении между ними на красной дорожке.

Сама Лопес опровергает все домыслы и опасения, уверяя, что она абсолютно счастливая и состоявшаяся женщина.

Ее книга "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали" выйдет 27 февраля и документирует создание девятого студийного альбома Лопес "Это я… Сейчас" и музыкального фильма "Это я… Сейчас: история любви".

Альбом является продолжением ее альбома 2002 года This Is Me… then и это ее первый студийный альбом за десятилетие. Он, как и фильм, выйдет 16

февраля.

