Поставки нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновлены

Известно, что транспортировка нефти по трубопроводу была нарушена из-за атаки БПЛА несколькими днями ранее.

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Поставки нефти в Словакию через российский трубопровод "Дружба" возобновлены, и ожидается, что нефть поступит в страну позже в среду, 12 марта. Об этом сообщил оператор словацкого трубопровода Transpetrol, цитирует Reuters.

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, транспортировка сырой нефти по построенному в СССР трубопроводу "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию прервана в течение последних дней из-за атаки беспилотного летательного аппарата на одну из измерительных станций.

По информации Transpetrol после устранения технических причин на нефтепроводе "Дружба" на участке за пределами Словакии, прокачка нефти в сторону их территории восстановлена и поступление нефти в Словакию ожидается сегодня вечером.

Напомним, в ночь на 11 марта состоялся массированный налет дронов на РФ. Российское Министерство обороны заявляло о сбитии 337 беспилотников. Сообщалось об ударе по нефтебазе в Серпухове на Борисовском шоссе в Московской области, двух погибших на парковке компании "Мираторг" возле Домодедово под Москвой, атаке на военный аэродром "Дягилево" в Рязани.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" в Орловской области РФ, которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба".

Стоит отметить, что ночной удар по нефтепроводу "Дружба" 11 марта вызвал бурную реакцию Сийярто. Он призвал Украину не бить по инфраструктуре, ведущей в Венгрию, потому что это "вопрос суверенитета".