Поставки нафти до Словаччини по трубопроводу "Дружба" відновлені

Відомо, що транспортування нафти трубопроводом було порушено через атаку БПЛА кількома днями раніше.

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Постачання нафти до Словаччини через російський трубопровід "Дружба" відновлено, і очікується, що нафта надійде до країни пізніше в середу, 12 березня. Про це повідомив оператор словацького трубопроводу Transpetrol, цитує Reuters.

За словами голови МЗС Угорщини Петера Сіярто, транспортування сирої нафти по побудованому в СРСР трубопроводу "Дружба" в Угорщину, Словаччину та Чехію перервано протягом останніх днів через атаку безпілотного літального апарату на одну з вимірювальних станцій.

За інформацією Transpetrol після усунення технічних причин на нафтопроводі "Дружба" на ділянці за межами Словаччини, прокачування нафти в бік їхньої території відновлено і надходження нафти до Словаччини очікується сьогодні ввечері.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня відбувся масований наліт дронів на РФ. Російське Міністерство оборони заявляло про збиття 337 безпілотників. Повідомлялося про удар по нафтобазі в Сєрпухові на Борисівському шосе в Московській області, двох загиблих на парковці компанії "Мираторг" біля Домодєдово під Москвою, атаку на військовий аеродром "Дягілєво" в Рязані.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар в районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" в Орловській області РФ, яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба".

Варто зазначити, що нічний удар по нафтопроводу "Дружба" 11 березня спричинив бурхливу реакцію Сіярто. Він закликав Україну не бити по інфраструктурі, що веде до Угорщини, бо це є "питання суверенітету".