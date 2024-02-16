"Пораджу відійти подалі": Дженніфер Лопес зізналася, що ревнує Бена Аффлека (фото)

Зіркова пара розірвала стосунки перед весіллям. Через майже 20 років Джей Ло і Бен возз'єдналися і одружилися.

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Під час виступу на Today with Hoda & Jenna 54-річна американська акторка, танцівниця і модельєр Дженніфер Лопес зізналася, що відчуває ревнощі, коли жінки фліртують з її 51-річним чоловіком, актором Беном Аффлеком, повідомляє Daily Mail.

Джей Ло і ведуча Хода Котб грали у веселу гру під назвою "Це я... зараз... або потім?". Використовуючи таблички, щоб відповісти "Зараз" або "Тоді", Дженніфер відповіла на низку запитань про своє життя, зокрема про те, "чи ревнує вона, якщо хтось чіпляється до вашої другої половинки".

Дженніфер негайно показала табличку з написом "Зараз". Дженніфер сказала, що в разі, якщо хтось виявляє знаки уваги Бену на її очах, вона радить їм "відійти подалі", але спокійним тоном.

"Насамперед, я коханка, а не боєць, але я дам їм знати в дуже елегантний і жіночний спосіб, щоб вони повністю відійшли", — поділилася зірка.

Дженніфер також розповіла, що їй більше не потрібно, щоб останнє слово в суперечці з чоловіком залишалося за нею. Дженніфер зізналася, що їй все ще іноді подобається затримуватися допізна по роботі або заради розваги.

"Мені подобається працювати допізна. Мені подобається пізно приходити в студію і писати музику. Мені подобається пізно лягати спати, дивитися фільми тощо. Мені подобається гуляти і танцювати на столах. І носити укорочені топи! вона сказала", — поділилася співачка.

Дженніфер і Бен, колись "ідеальна" пара початку 2000-х, як відомо, розлучилися 2004 року після невдалих заручин. Вони одружилася в Лас-Вегасі в липні 2022 року.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Дженніфер пояснила, що їй знадобилося майже два десятиліття, щоб "зрозуміти себе", перш ніж "всесвіт відкрився" і дозволив їй "возз'єднатися зі своїм колишнім коханим".

Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що Дженніфер Лопес дала концерт за $5 млн на відкритті розкішного готелю в Дубаї. Співачка мала приголомшливий вигляд у чудовому комбінезоні з коміром-хомутом. На цій події, крім Лопес, були присутні й низка інших світових знаменитостей.