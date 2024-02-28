Бен Аффлек рассказал о единственной просьбе к Джей Ло, когда они возобновили роман

В 2021 году звездная пара воссоединилась после почти 20-летнего "перерыва". В 2022 они официально поженились.

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51-летний американский актер Бен Аффлек недоволен тем, что его жена Дженнифер Лопес, 54, слишком демонстрирует их личную жизнь на публику. Об этом он рассказал в фильме "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали".

У Бена была одна просьба к Джей Ло, когда пара возобновила свой роман в 2021 году: больше частной жизни.

"Я сказал: "Слушай, одна из вещей, которых я не хочу, — это отношения в социальных сетях", — вспомнил Аффлек.

"Тогда я вроде бы понял, что это несправедливо просить. Это похоже на то, что ты собираешься выйти замуж за капитана лодки и говоришь: "Ну, я не люблю воду"", — отметил оскароносный актер, имея в виду медийность персоны Дженнифер.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Между тем звезда сцены призналась, что понимает недовольство мужа, однако они пытаются найти компромисс.

"Но он любит меня, он знает, что я художник, и он будет поддерживать меня всеми возможными способами... Но это не значит, что ему комфортно быть с музой", — призналась Джей Ло.

Лопес и Аффлек поженились в 2022 году. В начале 2000-х они уже строили романтические отношения, однако разорвали их после помолвки. В 2021 влюбленные воссоединились после многих лет разлуки и браков с другими людьми, в которых стали родителями.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Напомним, Джей Ло показала редкие фото своих 16-летних детей от Марка Энтони.

Также Фокус писал о том, что Джейн Фонда боялась возобновления романа Бена Аффлека и Дженнифер Лопес.