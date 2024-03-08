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Стиль жизни

Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный весенний образ (фото)

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Фото: Getty Images | Дженнифер Лопес

Звезда сделала ставку на темные оттенки. Традиционно, она добавила к аутфиту сумочку Hermès.

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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный весенний образ 2024 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены показала свой подтянутый живот, когда вышла в Лос-Анджелесе по делам — через несколько дней после выхода ее нового документального фильма.

Супруга оскароносного Бена Аффлека надела укороченный темный свитшот с брюками с низкой посадкой, что позволило знаменитости продемонстрировать пресс. Джей Ло прогуливалась по стоянке торгового центра в коричневых сапогах UGG.

Ее длинные волосы медового оттенка были распущены. На звезде также были массивные дизайнерские солнцезащитные очки.

Дженнифер Лопес Fullscreen
Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images

Образ артистки был дополнен блестящими золотыми украшениями. Она носила с собой сумку Hermès стоимостью 40 000 долларов.

Как известно, во время послеобеденной прогулки к ней присоединились ее 16-летние дети Макс и Эмма от певца Марка Энтони с которым она была жената с 2004 по 2014 годы.

Сейчас же певица замужем за актером Беном Аффлеком, с которым уже встречалась в начале 2000-х, однако разошлась. Спустя почти 20 лет пара воссоединилась и узаконила отношения в 2022 году.

Дженнифер Лопес Fullscreen
Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images

Напомним, что Бена Аффлека раздражает в Дженнифер Лопес.

Также Фокус писал о страхе Джей Ло остаться одинокой.