Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный весенний образ (фото)
Звезда сделала ставку на темные оттенки. Традиционно, она добавила к аутфиту сумочку Hermès.
54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный весенний образ 2024 года. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда сцены показала свой подтянутый живот, когда вышла в Лос-Анджелесе по делам — через несколько дней после выхода ее нового документального фильма.
Супруга оскароносного Бена Аффлека надела укороченный темный свитшот с брюками с низкой посадкой, что позволило знаменитости продемонстрировать пресс. Джей Ло прогуливалась по стоянке торгового центра в коричневых сапогах UGG.
Ее длинные волосы медового оттенка были распущены. На звезде также были массивные дизайнерские солнцезащитные очки.
Образ артистки был дополнен блестящими золотыми украшениями. Она носила с собой сумку Hermès стоимостью 40 000 долларов.
Как известно, во время послеобеденной прогулки к ней присоединились ее 16-летние дети Макс и Эмма от певца Марка Энтони с которым она была жената с 2004 по 2014 годы.
Сейчас же певица замужем за актером Беном Аффлеком, с которым уже встречалась в начале 2000-х, однако разошлась. Спустя почти 20 лет пара воссоединилась и узаконила отношения в 2022 году.
Напомним, что Бена Аффлека раздражает в Дженнифер Лопес.
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