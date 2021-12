У мережі розгорівся скандал через першу серію сиквелу "Сексу у великому місті"

Фанати чекали 11 років і дуже сильно розчарувалися

Учора, 9 грудня 2021 року відбулася прем'єра довгоочікуваного продовження серіалу "Секс у великому місті" під назвою And Just Like That ("І просто так"). На каналі HBO Max виклали перші два епізоди сиквелу. І вже перша серія викликала обурення та розчарування фанатів, які чекали на повернення улюблених акторів 11 років, адже останній шостий сезон серіалу "Секс у великому місті" вийшов у 2004 році, а два фільми було екранізовано у 2008 та 2010 роках.

Адже продюсери, які раніше повідомляли, що ніхто з головних героїв не помре в першому сезоні сиквелу, не дотрималися своєї обіцянки. Уже в першій серії Керрі Бредшоу (героїня Сари Джессіки Паркер) відвідала концерт своєї дочки Шарлотти, а коли повернулася додому, то помітила непритомного Чоловіка її мрії на підлозі у ванній. Йому стало зле через серцевий напад. Виявляється, після фізичних навантажень на велотренажері серце містера Біга не витримало і чоловік помер.

[ + – ] У першому епізоді фанатів серіалу чекає несподівана смерть містера Біга

Фанати, які з нетерпінням чекали на перші епізоди довгоочікуваного сиквелу, уже почали різко обурюватися через таке рішення продюсерів та сценаристів.

"Тобто ми чекали на це 17 років, щоб ви вбили містера Біга в перші 10 хвилин????", "Я не була готова плакати в першій же серії", — висловлюються розчаровані фанати у Twitter.

[ + – ] Глядачі розчаровані рішенням сценаристів

Раніше ми повідомляли про те, які гонорари отримали за кожну серію сиквелу "І просто так" головні акторки. Як стало відомо, 56-річна Сара Джессіка Паркер заробила набагато більше, ніж її колеги Синтія Ніксон та Крістін Девіс за 10 епізодів картини.

Нагадаємо, на прем'єрі "І просто так" 9 грудня 2021 року головні актори картини вийшли на червону доріжку в Нью-Йорку в дуже стильних та елегантних образах.