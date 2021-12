Стильно та дорого. Найяскравіші образи прем'єри нового "Сексу у великому місті"

Головні актори серіалу стали справжніми зірками прем'єри, обравши для виходу на червону доріжку дуже стильне та елегантне вбрання.

У Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку відбулася прем'єра перезавантаження серіалу "Секс у великому місті", And Just Like That ("І просто так"), яка зібрала на килимовій доріжці всіх головних персонажів проєкту, а також команду, яка працювала над сиквелом. На публіці вони хизувалися в розкішних вбраннях, і Фокус подивився, які з них найбільш запам'ятовувалися.

Сара Джессіка Паркер

Виконавиця ролі Керрі Бредшоу, 56-річна Сара Джессіка Паркер, безперечно, була зіркою вечора. Вона приїхала на прем'єру у супроводі чоловіка, Меттью Бродеріка, та сина Джеймса Вілкі. Актриса одягла сіру сукню із накидкою від Oscar de la Renta. Наряд також мав пишну спідницю з тюлю в рожевому кольорі, що виступала з розрізу в сірій тканині. Паркер поєднувала вбрання з парою яскраво-рожевих туфель на шпильці зі своєї колекції SJP, блискучими прикрасами від Fred Leighton, Larkspur та Hawk, а також сірим атласним клатчем, у якого на очах у публіки відвалилася ручка, і Сара змушена була сісти, щоб підняти його. .

Волосся знаменитості було зібрано у високий пучок.

Кріс Нот

67-річний актор, який зіграв екранного чоловіка Керрі Бредшоу, містера Біга, Кріс Нот з'явився на прем'єрі у темно-синьому піджаку та звужених штанах. Завершили ансамбль блакитна класична сорочка та чорні туфлі. Він приїхав зі своєю дружиною Тарою Вілсон, однак, на радість публіці, пофліртував із Сарою Джесікою Паркер.

Синтія Ніксон

55-річна Синтія Ніксон, яка зіграла чарівно цинічну Міранду Хоббс, вбралася у довгу яскраво-оранжеву сукню-сорочку від Christopher John Rogers довжиною до щиколотки з великим коміром, довгими рукавами та ґудзиками спереду і на манжетах. Образ доповнювали гостроносе взуття в тон, кілька великих каблучок на пальцях та сережки-гвоздики.

Вона позувала фотографам зі своїм екранним чоловіком Девідом Ейгенбергом, який грає Стіва Бреді, та актором Найлом Каннінгемом, "сином" Міранди.

Крістін Девіс

56-річна Крістін Девіс, що грає безнадійно романтичну Шарлотту Йорк, викликала фурор у темно-синій сукні до підлоги з відкритими плечима і довгим подолом, що переходить у шлейф, від Jason Wu.

Виріз декольте був оброблений оборками, що спускалися по її животу до талії. Короткі рукави з того самого матеріалу, що й оборка, лежали на плечах. Образ Крістін доповнила синім клатчем зі срібною застібкою від Tyler Ellis, парою блискучих сережок від Fred Leighton та туфлями Jimmy Choo.

Її довге темне волосся було розчесане на проділ і покладене легкими хвилями.

Бріджит Мойнахан

50-річна Бріджит Мойнахан, яка зіграла колишню дружину містера Біга, Наташу, виблискувала на червоній доріжці в шикарному комбінезоні без рукавів, прикрашеному перлами на вирізі та кишенях. Образ вона доповнила парою перлинних сережок-крапель, срібним браслетом і клатчем з лакованої шкіри.

Бріджит востаннє бачили у франшизі "Секс у великому місті" у другому та третьому сезонах оригінального серіалу, приблизно у 1999-2000 роках. У сиквелі містер Біг зраджуватиме Керрі з колишньою дружиною.

Нагадаємо, фанатам серіалу "Секс у великому місті" пропонують орендувати квартиру, в якій мешкала Керрі Бредшоу.