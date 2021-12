Cтильно и дорого. Самые яркие образы премьеры нового "Секса в большом городе"

Главные актеры сериала стали настоящими звездами премьеры, выбрав для выхода на красную дорожку очень стильные и элегантные наряды.

В Музее современного искусства в Нью-Йорке состоялась премьера перезагрузки сериала "Секс в большом городе", And Just Like That ("И просто так"), которая собрала на ковровой дорожке всех главных персонажей проекта, а также команду, работавшую над сиквелом. На публике они щеголяли в роскошных нарядах, и Фокус посмотрел, какие из них были самыми запоминающимися.

Сара Джессика Паркер

Исполнительница роли Кэрри Бредшоу, 56-летняя Сара Джессика Паркер, безусловно, была звездой вечера. Она приехала на премьеру в сопровождени мужа, Мэттью Бродерика, и сына Джеймса Уилки. Актриса надела серое платье с накидкой от Oscar de la Renta. У наряда также была пышная юбка из тюля в розовом цвете, выступавшая из разреза в серой ткани. Паркер сочетала наряд с парой ярко-розовых туфель на шпильке из своей коллекции SJP, блестящими украшениями от Fred Leighton, Larkspur и Hawk, а также серым атласным клатчем, у которого на глазах у публики отвалилась ручка, и Сара вынуждена была присесть, чтобы поднять его.

Волосы знаменитости были собраны в высокий пучок.

[ + – ] Сара Джессика Паркер

Крис Нот

67-летний актер, сыгравший экранного мужа Кэрри Брэдшоу, мистера Бига, Крис Нот появился на премьере в темно-синем пиджаке и подходящих зауженных брюках. Завершили ансамбль голубая классическая рубашка и черные туфли. Он приехал со своей женой Тарой Уилсон, однако, на радость публике, пофлиртовал с Сарой Джессикой Паркер.

[ + – ] Крис Нот и Сара Джессика Паркер

Синтия Никсон

55-летняя Синтия Никсон, сыгравшая очаровательно циничную Миранду Хоббс, нарядилась в длинное ярко-оранжевое платье-рубашку от Christopher John Rogers длиной до щиколотки с большим воротником, длинными рукавами и пуговицами спереди и на манжетах. Образ дополняли остроносая обувь в тон, несколько крупных колец на пальцах и серьги-гвоздики.

Она позировала фотографам со своим экранным мужем Дэвидом Эйгенбергом, который играет Стива Брэди, и актером Найлом Каннингемом, "сыном" Миранды.

[ + – ] Синтия Никсон

Кристин Дэвис

56-летняя Кристин Дэвис, играющая безнадежно романтическую Шарлотту Йорк, произвела фурор в темно-синем платье до пола с открытыми плечами и длинным подолом, переходящим в шлейф, от Jason Wu.

Вырез декольте был отделан оборками, спускавшимися вниз по ее животу к талии. Короткие рукава из того же материала, что и оборка, лежали на плечах. Образ Кристин дополнила синим клатчем с серебряной застежкой от Tyler Ellis, парой блестящих серег от Fred Leighton и туфлями Jimmy Choo.

Ее длинные темные волосы были расчесаны на пробор и уложены легкими волнами.

[ + – ] Кристин Дэвис

Бриджит Мойнахан

50-летняя Бриджит Мойнахан, сыгравшая бывшую жену мистера Бига, Наташу, сверкала на красной дорожке в шикарном комбинезоне без рукавов, украшенном жемчугом на вырезе и карманах. Образ она дополнила парой жемчужных серег-капель, серебряным браслетом и клатчем из лакированной кожи.

Бриджит в последний раз видели во франшизе "Секс в большом городе" во втором и третьем сезонах оригинального сериала, примерно в 1999-2000 годах. В сиквеле мистер Биг будет изменять Кэрри с бывшей женой.

[ + – ] Бриджит Мойнахан

Напомним, фанатам сериала "Секс в большом городе" предлагают арендовать квартиру, в которой жила Кэрри Брэдшоу.