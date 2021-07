В "Секс в большом городе" вернётся Наташа (фото)

Появление на съемочной площадке актрисы Бриджит Мойнэхен, сыгравшей Наташу, для фанатов сериала стала неожиданностью.

В Нью-Йорке полным ходом идут съемки продолжения культового сериала "Секс в большом городе" под названием "And Just Like That…", и каждый день приносит все более интересные новости. Так, буквально недавно стало известно о том, что в мини-сериал, который будет состоять из 10 эпизодов, вернется Бриджит Мойнэхен, сыгравшая Наташу в оригинальном проекте. Об этом сообщают западные СМИ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В Сети появились кадры со съемочной площадки, на которых видна актриса. Судя по тому, что у нее на «том самом пальце» бриллиантовое кольцо, она замужем. Больше никаких подробностей о том, что будет делать героиня Мойнэхен в сериале, пока нет.

[ + – ] "Наташа" сменила белые наряды на более практичные Фото: Getty Images

Наташу фанаты сериала помнят как миловидную девушку, с которой возлюбленный Кэрри, мистер Биг, закрутил роман в столице Франции, а затем женился на "идеальной" избраннице в третьем сезоне, разбив сердце Брэдшоу.

Отметим, что в сериале Наташа чаще всего появлялась в белых нарядах. На такой шаг создатели шоу пошли, чтобы еще больше подчеркнуть "ванильность" девушки и ее идеальность.

[ + – ] По сюжету, с Наташей мистер Биг познакомился в Париже

Эту роль исполнила тогда не особо известная модель и актриса, которая после «Секса в большом городе» продолжила сниматься и появилась в таких картинах как "Оружейный барон", "Я робот", "Джон Уик", "Интуиция". В конце августа на экраны выйдет новый фильм с ее участием под названием "Родители легкого поведения".

Напомним, Крис Нот, сыгравший мистера Бига, воссоединится с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис, чтобы повторить свою роль мистера Бига в перезагрузке сериала, несмотря на то, что ранее уверял о невозможности такого сценария.

В сиквеле не будет Ким Кэтролл. Актриса, исполнившая роль Саманты, еще в 2017 году в ходе переговоров о съемках в фильме "Секс в большом городе 3" заявила, что не намерена возвращаться к этой роли.

Также к работе над сериалом не вернется известный дизайнер костюмов Патрисия Филд, которая отвечает за культовые наряды актеров и актрис в оригинальном сериале и в фильмах. Она сейчас работает над сериалом "Эмили в Париже".