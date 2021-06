Парни вернулись: кто из актеров появится в сиквеле "Секса в большом городе"

Ранее стало известно, что в новом фильме появятся актеры, исполнившие роли бойфрендов главной героини

О том, что легендарный сериал получит продолжение, стало известно в январе 2021 года. Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис выложили в соцсетях тизер нового шоу. Позже появились интригующие новости о том, кто же из звезд оригинальной телесаги вернутся к съемкам. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Сразу стало ясно, что в сиквеле под названием And Just Like That… не будет Ким Кэтролл. Актриса, исполнившая роль Саманты, еще в 2017 году в ходе переговоров о съемках в фильме "Секс в большом городе 3" заявила, что не намерена возвращаться к этой роли. Вместо нее во второй части сериала "Секс в большом городе" появится новое лицо – актриса из проекта "Анатомия страсти" Сара Рамирес, которая сыграет гендерно-нейтрального комика Че Диаса, продвигающего прогрессивный взгляд на гендерные роли.

[ + – ] Актеры, что вернуться в сиквел

Исполнительными продюсерами сиквела выступят Паркер, Дэвис, Никсон и Майкл Патрик Кинг, работавший в качестве сценариста, продюсера и режиссера над "Сексом в большом городе" и двумя его кинопродолжениями.

Известно, что съемки начнутся в конце весны 2021 года в Нью-Йорке. Из заявления HBO Max следует, что новая работа "проследит путь Кэрри, Миранды и Шарлотты от сложной реальности жизни и дружбы в свои 30 лет к еще более сложной реальности жизни и дружбы в свои 50".

К своим ролям "Мистера Бига" и Троя вернутся Крис Нот и Джон Корбетт.

Также участие в сиквеле подтвердили Дэвид Эйгенберг (Стив Брейди) и Эван Хэндлер (Гарри Голденблатт).

[ + – ] Дэвид Эйгенберг с Синтией Никсон

Позже к касту присоединились Уилли Гарсон, исполнивший роль "лучшего друга-гея" главной героини Стенфорда Блетча, и Марио Кантоне – сыгравший Энтони Марантино, дизайнера Шарлотты Йорк.

[ + – ] Эван Хэндлер и Кристин Дэвис

[ + – ] Уилли Гарсон и Марио Кантоне

"Все в And Just Like That очень рады возможности продолжить сюжетные линии этих любимых персонажей "Секса в большом городе" с актерами, которые сделали их такими привлекательными", — сказал исполнительный продюсер Майкл Патрик Кинг.

К сожалению, к работе над сиквелом не вернется известный дизайнер костюмов Патрисия Филд, которая отвечает за культовые наряды актеров и актрис в оригинальном сериале и в фильмах. Она сейчас работает над сериалом "Эмили в Париже".