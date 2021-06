Хлопці повернулися: хто з акторів з'явиться в сиквелі фільму "Секс у великому місті"

Раніше стало відомо, що в новому фільмі з'являться актори, які виконали ролі бойфрендів головної героїні.

Про те, що легендарний серіал отримає продовження, стало відомо в січні 2021 року. Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс виклали в соцмережах тизер нового шоу. Пізніше з'явилися гостроцікаві новини про те, хто ж із зірок оригінальної телесаги повернуться до зйомок. Про це пише Hollywood Reporter.

Одразу стало зрозуміло, що в сиквелі під назвою And Just Like That... не буде Кім Кетролл. Акторка, яка виконала роль Саманти, ще в 2017 році в процесі переговорів про зйомки у фільмі "Секс у великому місті 3" заявила, що не має наміру повертатися до цієї ролі. Замість неї у другій частині серіалу "Секс у великому місті" з'явиться нове обличчя — акторка з проекту "Анатомія пристрасті" Сара Рамірес, яка зіграє гендерно-нейтрального коміка Че Діаса, який просуває прогресивний погляд на гендерні ролі.

[ + – ] Актори, які повернутися в сиквел

Виконавчими продюсерами сиквела стануть Паркер, Девіс, Ніксон і Майкл Патрік Кінг, який працював як сценарист, продюсер і режисер над "Сексом у великому місті" та двома його кінопродовженнями.

Відомо, що зйомки почнуться наприкінці весни 2021 року в Нью-Йорку. Із заяви HBO Max відомо, що нова робота "простежить шлях Керрі, Міранди і Шарлотти від складної реальності життя і дружби в свої 30 років до ще більш складної реальності життя і дружби в свої 50".

До своїх ролей "Містера Біга" та Троя повернуться Кріс Нот і Джон Корбетт.

Також участь у сиквелі підтвердили Девід Ейгенберг (Стів Брейді) й Еван Гендлер (Гаррі Голденблатт).

[ + – ] Девід Ейгенберг із Синтією Ніксон

Пізніше до касту приєдналися Віллі Ґарсон, який виконав роль "кращого друга-гея" головної героїні Стенфорда Блетча, і Маріо Кантоні — зіграв Ентоні Марантіно, дизайнера Шарлотти Йорк.

[ + – ] Еван Гендлер і Крістін Девіс

[ + – ] Віллі Ґарсон і Маріо Кантоні

"Всі в And Just Like That дуже раді можливості продовжити сюжетні лінії цих улюблених персонажів фільму "Секс у великому місті" з акторами, які зробили їх такими привабливими", — сказав виконавчий продюсер Майкл Патрік Кінг.

На жаль, до роботи над сиквелом не повернеться відома дизайнерка костюмів Патрісія Філд, яка відповідає за культові наряди акторів та акторок в оригінальному серіалі та фільмах. Вона зараз працює над серіалом "Емілі в Парижі".