Бонд — не обов'язково білий: кінопродюсерка розповіла, хто може стати новим агентом 007

Барбара Брокколі нагадала, що актора Денієла Крейґа теж прийняли не одразу. З її слів, кожен Джеймс Бонд вносив у серію фільмів "щось нове й відмінне".

Кіно- та сценічна продюсерка Барбара Брокколі, відома роботою над серією фільмів про Джеймса Бонда, відповіла, яким буде наступний агент 007. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого 14 листопада в The Associated Press.

Світ чекає на офіційні заяви щодо восьмого Бонда та грає у вгадування нової зірки фільмів. За останніми чутками, на роль може претендувати британський актор Аарон Тейлор-Джонсон, відомий за фільмами серії "Пипець". Брокколі коментувати це припущення відмовилась.

Фото Аарона Тейлора-Джонсона Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson

"Це важливе рішення", — підкреслила вона.

Одне відомо точно — це буде чоловік. Найімовірніше, актору буде за 30. Зазначається, що його біла шкіра "не є даністю". Той, хто буде затверджений на роль агента 007, зможе розраховувати на роботу щонайменше впродовж десятиліття.

Також напевно можна сказати, що період адаптації — неминучий. Жодного Бонда не полюбили одразу. Брокколі бачила на власні очі, як до виходу "Казино Рояль" актора Денієла Крейґа критикували, але згодом почуття змінилося на любов.

Денієл Крейґ у ролі Джеймса Бонда Фото: Скріншот

В результаті п’ять фільмів за участі Крейґа стали найприбутковішими в серії навіть попри інфляцію. Наступний Бонд означає нові можливості.

"Щоразу, коли ми вибираємо нового актора, фільми змінюються. Це хвилювання від нового Бонда, нового напряму. Кожен із цих людей, які взяли на себе цю роль, запропонував щось нове й відмінне", — поділилась Брокколі.

Вона згадала свого батька, американського кінопродюсера та засновника фільмів про Бонда Альберта Брокколі. "Каббі" порівнював кіно з цирком, який приїжджає до міста.

"Ви ставите свій намет, усі приходять, і ви створюєте магію. Уся річ у тому, щоб догодити аудиторії, переконавшись, що люди отримають свою віддачу за свої гроші", — пояснила кінопродюсерка.

Нагадаємо, стало відомо, хто зіграє нову Лару Крофт. На головну роль у серіалі "Розкрадачка гробниць" майже затвердили зірку "Гри престолів".

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