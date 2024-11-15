Amazon розпочинає серіал про Лару Крофт: на головну роль запросили зірку "Гри престолів"

Софі Тернер практично затверджена на роль Лари Крофт, пише Variety. Сценаристом нового серіалу має стати Фібі Воллер-Брідж.

Британську актрису Софі Тернер майже затверджено на головну роль у майбутньому серіалі від стримінгового сервісу Amazon Tomb Raider ("Розкрадачка гробниць"). Про це пише Variety.

Інсайдери розповіли виданню, що на цьому етапі договір ще не повністю оформлений, проте очікується, що вже зовсім скоро всі сторони його підпишуть.

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Тернер зіграє головну роль розкрадачки гробниць на ім'я Лара Крофт. Сценаристом і виконавчим продюсером має стати Фібі Воллер-Брідж.

Тернер найбільш відома за роллю Санси Старк у серіалі HBO "Гра престолів" протягом восьми сезонів шоу. Вона отримала номінацію на премію "Еммі" за найкращу жіночу роль другого плану в драмі за шоу 2019 року. Вона також відома за своєю роллю Джин Грей у франшизі "Люди Ікс".

Воллер-Брідж раніше отримала премії "BAFTA TV", "Еммі" і "Золотий глобус" за роботу над комедійно-драматичним телесеріалом Fleabag ("Погань").

Персонаж на ім'я Лара Крофт уперше з'явився в грі Tomb Raider, випущеної 1996 року.

Мандрівниця-археолог уже була представлена на екрані у фільмах за участю Анджеліни Джолі та Алісії Вікандер.

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