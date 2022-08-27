Анджеліна Джолі в образі Лари Крофт пройшлася в Беверлі-Хіллз

Знаменитість нещодавно вкотре поринула в судові розгляди, пов'язані з колишнім чоловіком.

47-річна голлівудська суперзірка Анджеліна Джолі продемонструвала свій культовий стиль Лари Крофт, нещодавно прогулюючись у Беверлі-Хіллз. Акторка обрала вкорочену чорну майку, що нагадує ту, яку носила її героїня в популярних пригодницьких фільмах про розкрадачку гробниць, а також чорні широкі штани в спортивному стилі та чорні сандалії. Про це пише Daily Мail.

Анджеліну Джолі помітили в Лос-Анджелесі невдовзі після того, як акторка подала в суду на ФБР через те, що розслідування щодо її колишнього чоловіка Бреда Пітта було закрито. Йдеться про інцидент 2016 року. Кілька років тому вона повідомила агенту ФБР, що колишній чоловік "фізично та словесно ображав" її та їхніх дітей, коли вони перебували на борту літака. Також тодішній чоловік Джолі нібито облив її пивом, після чого між ними сталася фізична сварка, внаслідок якої акторка зазнала травм. У бійку батьків втрутився на той момент 15-річний Меддокс, і Пітт нібито застосував до нього силу.

Незабаром зіркова пара розлучилася. А суддя, який займався позовом Джолі, вирішив не висувати звинувачення проти Пітта.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що життя Бреда Пітта після важкого розлучення з Анджеліною Джолі почало налагоджуватися. Актор зустрів нове кохання, ім'я якого поки що не розголошується, насолоджується своєю роботою та почувається чудово. Єдине, його турбує те, що колишня дружина продовжує псувати йому настрій і спричиняє проблеми.

Так, наприклад, голлівудська акторка таємно продала їхню спільну виноробню Stoli Group Tenute del Mondo російському олігарху Юрію Шефлеру. Йшлося лише про частку знаменитості, проте журналістам невдовзі вдалося отримати доступ до документів, які підтверджували, що зірка робила все можливе, аби повністю продати багатомільйонний бізнес. Для Пітта виноробня багато що означає, тому ця історія сильно його засмутила. Актор спробував оскаржити продаж частини бізнесу, яка належала Джолі, через суд.