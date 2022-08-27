Анджелина Джоли в образе Лары Крофт прошлась по Беверли-Хиллз

Знаменитость недавно в очередной раз погрузилась в судебные разбирательства, связанные с бывшим супругом.

47-летняя голливудская суперзвезда Анджелина Джоли продемонстрировала свой культовый стиль Лары Крофт, недавно прогуливаясь по Беверли-Хиллз. Актриса выбрала укороченную черную майку, напоминающую ту, которую носила ее героиня в популярных приключенческих фильмах о расхитительнице гробниц, а также черные широкие штаны в спортивном стиле и черные сандалии. Об этом пишет Daily mail.

Анджелину Джоли заметили в Лос-Анджелесе вскоре после того, как актриса подала в суд на ФБР из-за того, что расследование в отношении ее бывшего мужа Брэда Питта было закрыто. Речь идет об инциденте 2016 года. Несколько лет назад она сообщила агенту ФБР, что бывший муж "физически и словесно оскорблял" ее и их детей, когда они находились на борту самолета. Также тогдашний супруг Джоли якобы облил ее пивом, после чего между ними произошла физическая ссора, в результате которой актриса получила травмы. В драку родителей вмешался на тот момент 15-летний Мэддокс, и Питт якобы применил по отношению к нему силу.

Вскоре звездная пара развелась. А судья, который занимался иском Джоли, решил не выдвигать обвинения против Питта.

Напомним, не так давно в СМИ появилась информация о том, что жизнь Брэда Питта после тяжелого развода с Анджелиной Джоли начала налаживаться. Актер встретил новую любовь, имя которой пока не разглашается, наслаждается своей работой и чувствует себя отлично. Единственное, его беспокоит то, что бывшая жена продолжает портить ему настроение и доставлять проблемы.

Так, например, голливудская актриса тайно продала их совместную винодельню Stoli Group Tenute del Mondo российскому олигарху Юрию Шефлеру. Речь шла только о доли знаменитости, однако журналистам вскоре удалось получить доступ к документам, которые подтверждали, что звезда делала все возможное, чтобы полностью продать многомиллионный бизнес. Для Питта винодельня многое значит, а потому эта история сильно его расстроила. Актер попытался оспорить продажу части бизнеса, принадлежавшей Джоли, через суд.