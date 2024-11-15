Amazon приступает к сериалу о Ларе Крофт: на главную роль пригласили звезду "Игры престолов"

Софи Тернер практически утверждена на роль Лары Крофт, пишет Variety. Сценаристом нового сериала должна стать Фиби Уоллер-Бридж.

Британская актриса Софи Тернер почти утверждена на главную роль в предстоящем сериале от стримингового сервиса Amazon Tomb Raider ("Расхитительница гробниц"). Об этом пишет Variety.

Инсайдеры рассказали изданию, что на данном этапе договор еще не полностью оформлен, однако ожидается, что уже совсем скоро все стороны его подпишут.

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Тернер сыграет главную роль расхитительницы гробниц по имени Лара Крофт. Сценаристом и исполнительным продюсером должна стать Фиби Уоллер-Бридж.

Тернер наиболее известна по роли Сансы Старк в сериале HBO "Игра престолов" на протяжении восьми сезонов шоу. Она получила номинацию на премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана в драме за шоу в 2019 году. Она также известна по своей роли Джин Грей во франшизе "Люди Икс".

Уоллер-Бридж ранее получила премии "BAFTA TV", "Эмми" и "Золотой глобус" за работу над комедийно-драматическим телесериалом Fleabag ("Дрянь").

Персонаж по имени Лара Крофт впервые появился в игре Tomb Raider, выпущенной в 1996 году.

Путешественница-археолог уже была представлена ​​на экране в фильмах с участием Анджелины Джоли и Алисии Викандер.

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