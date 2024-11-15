Бонд — не обязательно белый: кинопродюсер рассказала, кто может стать новым агентом 007

Барбара Брокколи напомнила, что актер Дэниел Крейг тоже был принят не сразу. По ее словам, каждый Джеймс Бонд вносил в серию фильмов "что-то новое и отличное".

Кино- и сценический продюсер Барбара Брокколи, известная работой над серией фильмов о Джеймсе Бонде, ответила, каким будет следующий агент 007. Об этом известно из интервью, опубликованного 14 ноября в The Associated Press.

Мир ждет официальных заявлений относительно восьмого Бонда и играет в угадывание новой звезды фильмов. По последним слухам, на роль может претендовать британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, известный по фильмам серии "Пипец". Брокколи комментировать это предположение отказалась.

Фото Аарона Тейлора-Джонсона Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson

"Это важное решение", — подчеркнула она.

Одно известно точно — это будет мужчина. Вероятнее всего, актеру будет за 30. Отмечается, что его белая кожа "не является данностью". Тот, кто будет утвержден на роль агента 007, сможет рассчитывать на работу по меньшей мере в течение десятилетия.

Также наверняка можно сказать, что период адаптации — неизбежен. Ни одного Бонда не полюбили сразу. Брокколи видела собственными глазами, как до выхода "Казино Рояль" актера Дэниела Крейга критиковали, но впоследствии чувство сменилось любовью.

Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда Фото: Скриншот

В результате пять фильмов с участием Крейга стали самыми прибыльными в серии даже несмотря на инфляцию. Следующий Бонд означает новые возможности.

"Каждый раз, когда мы выбираем нового актера, фильмы меняются. Это волнение от нового Бонда, нового направления. Каждый из этих людей, которые взяли на себя эту роль, предложил что-то новое и отличное", — поделилась Брокколи.

Она вспомнила своего отца, американского кинопродюсера и основателя фильмов о Бонде Альберта Брокколи. "Кабби" сравнивал кино с цирком, который приезжает в город.

"Вы ставите свою палатку, все приходят, и вы создаете магию. Все дело в том, чтобы угодить аудитории, убедившись, что люди получат свою отдачу за свои деньги", — объяснила кинопродюсер.

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