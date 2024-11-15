Том Генкс пояснив, чому майже ніколи не грає поганих хлопців (відео)

Том Генкс давно здобув славу доброї людини. І це відображається не тільки на його ставленні до колег і в повсякденному житті, а й на екрані.

68-річний двічі оскароносний американський актор Том Генкс сказав, що в нього надто добрий вираз обличчя для того, щоб грати поганих хлопців. Тому всі його герої — позитивні. Про це він поміркував в інтерв'ю на каналі коміка Кевіна Нілона на YouTube.

Коли Кевін запитав його, чому той ніколи не грав лиходіїв у кіно, Генкс сказав:

"Ну, це так. Є й вираз обличчя, який цьому супроводжує. Але я не великий любитель: "Перш ніж я вб'ю вас, містер Бонд, можливо, ви захочете оглянути мою інсталяцію". У мене завжди є ця проблема. Я кажу: "У чому логіка того, чому цей хлопець це робить? У чому логіка цього?""

Інтерв'ю Тома Генкса Кевіну Нілону

Глядачі люблять актора за ролі в романтичних комедіях "Ті, що не сплять у Сіетлі" і "Вам лист", веселого ковбоя в "Історії іграшок", головного героя в культовому "Форресті Гампі". Генкс також відомий своєю доброю вдачею і за кадром, про що часто розповідали його колеги.

За Генксом міцно закріпилося звання "славного хлопця"

Однак він все ж пробував себе в образах поганих хлопців. Наприклад, він зіграв найманого вбивцю в "Проклятому шляху" і підступного магната в "Сфері". Генкс також перевтілився в бандита 130-их років у картині "Проклятий шлях", зігравши в ньому з Полом Ньюманом, Джудом Лоу і Деніелом Крейгом.

"Я розстріляв Пола Ньюмана з кулемета. Я застрелив Джуда Лоу. Я застрелив Денні, Денні Крейга. Я вбивав людей як вбивця у фільмі, і всі такі: "Так, але ти зробив це з правильних причин!"", — пояснив Том.

Фільм режисера Сема Мендеса мав касовий успіх і приніс посмертний "Оскар" операторові Конраду Голлу. Пол Ньюман також отримав широку похвалу за свою гру в картині та номінації на "Оскар" і "Золотий глобус".

Том Генкс зіграв бандита у фільмі "Проклятий шлях"

У 2018 році Тома Генкса за результатами онлайн-голосування на порталі Ranker визнано найкращим актором усіх часів.

Раніше Фокус писав, що Том Генкс назвав свою найважчу роль.