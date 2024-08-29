Называли "уродиной" и "ведьмой": Вайнона Райдер вспомнила выход первого "Битлджус" (видео)

Спустя 36 лет режиссер Тим Бертон выпустил продолжение знаменитого комедийного ужастика. Новый "Битлджус 2" должен выйти в кинотеатрах, в том числе в Украине, в ближайшие дни.

Related video

Американская актриса и продюсер Вайнона Райдер в интервью Esquire, опубликованном 29 августа, рассказала о своих тяжелых переживаниях после съемок в оригинальном фильме "Битлджус" в 1988 году.

Прошло 36 лет с тех пор, как мир впервые увидел этот фильм. Теперь зрители снова смогут увидеть на экранах долгожданное продолжение культовой картины. Новый "Битлджус 2" должен выйти в кинотеатрах в ближайшие дни, в том числе и в Украине. В нем главные роли исполнят Майкл Китон (72 года), Вайнона (52 года) и Кэтрин О'Хара (70 лет). Все они вернутся к своим культовым ролям, а Тим Бертон также выступит в качестве режиссера фильма.

Вайнона рассказала, когда первый фильм "Битлджус" впервые вышел в свет, она еще училась в старшей школе, ей было всего 17 лет.

"Я помню, как думала, что это как-то изменит мой статус, но стало еще хуже", — вспомнила актриса. По ее словам, одноклассники, которые видели картину, стали дразнить и оскорблять ее: "Они такие: "Ты ведьма! Ты урод!" Это усилило это. На что я отвечала: "Но я же в фильме!". Она добавила о том, как ей удалось сыграть роль главной героини в оригинальном "Битлджусе": "Я была очень похожа на Лидию. Им не пришлось много со мной делать. Мой брат нашел мою фотографию, сделанную где-то за месяц до прослушивания. Я покрасила волосы в иссиня-черный цвет, у меня была эта безумная короткая челка, и я была одета в черное".

Она также рассказала, что впечатления от съемок нового фильма были исключительно положительными, и похвалила своего коллегу Майкла за то, что он был "таким нежным с ней". "Майкл был так нежен со мной. И Кэтрин О'Хара. Они всегда принимали меня в свои ряды. Они были такими добрыми и такими вдумчивыми. Это было уникально, потому что, будучи ребенком-актером, ты не всегда получаешь это. Речь идет о взрослых. Это был действительно первый раз, когда я почувствовала, что работаю над фильмом в команде с другими. И у меня действительно была связь с Тимом. Я помню, как снималась в других фильмах, и все было не так. Люди были не такими добрыми. Было гораздо жестче", — поделилась Райдер.

52-летняя звезда снова вернулась в роли Лидии Дитц в предстоящем сиквеле, где ее героиня теперь является матерью дочери-подростка Астрид, ее сыграла Дженна Ортега.

Напомним, 22 марта Фокус писал о том, что вышел первый трейлер фильма Тима Бертона "Битлджус 2". Режиссер вернул в кадр Вайнону Райдер, Кэтрин О'Хару и Майкл Китона, сыгравших в первом фильме.