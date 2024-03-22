"Сок вытек": вышел первый трейлер фильма Тима Бертона "Битлджус 2"

Спустя 46 лет Тим Бертон выпустил продолжение знаменитого комедийного ужастика. Режиссер вернул в кадр Вайнону Райдер, Кэтрин О'Хару и Майкл Китона, сыгравших в первом фильме.

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Студия Warner Bros. Pictures представила первый трейлер продолжения культового фильма ужасов 1988 года "Битлджус". Режиссером картины "Битлджус 2", как и ее первой части, стал 65-летний Тим Бертон, а к своим ролям вернулись Вайнона Райдер, Кэтрин О'Хара и Майкл Китон.

Из новых лиц зрители увидят в картине Монику Белуччи, Уиллема Дефо, Дженну Ортегу и Джастина Теру. Сценаристами фильма стали Альфред Гоф и Майлз Миллар.

"После неожиданной семейной трагедии три поколения семьи Дитц возвращаются домой в Уинтер-Ривер. Жизнь Лидии (Вайнона Райдер), которую все еще преследует Битлджус, переворачивается с ног на голову, когда ее мятежная дочь-подросток Астрид (Дженна Ортега) обнаруживает на чердаке загадочную модель города, и портал в загробную жизнь случайно открывается. Поскольку проблемы назревают в обоих мирах, это лишь вопрос времени, когда кто-нибудь трижды произнесет имя Битлджуса, и озорной демон вернется, чтобы развязать свой собственный хаос", – говорится в синопсисе фильма. .

Минутный трейлер начинается ангельским, но пугающим и замедленным исполнением мелодии Гарри Белафонте 1956 года Day-O ("Песня о банановой лодке") в исполнении детского хора. Ортега, которая уже работала с Бертоном в сериале "Уэнсдей", едет на велосипеде по извилистой сельской дороге. Затем на экране – картина похороны, где Вайнона появляется в черном облачении, со рваной черной челкой и остроконечным хвостом.

Ортега и О'Хара тоже присутствуют на этом жутком событии, пока камера показывает их одну за другой.

Затем героиня Дженна Астрид поднимается на чердак, где обнаруживает модель города, а затем персонаж Вайноны бродит там же и обнаруживает, что белая простыня, покрывавшая миниатюрные копии, была снята. Именно в этот момент появляется Битлджус (Майл Китон)и объявляет: "Сок вытек".

По словам Бертона, спустя столько времени снова увидеть Китона в образе было "странным опытом выхода из тела".

"Он только что вернулся к этому. Это было немного страшно для человека, который, возможно, не был слишком заинтересован в этом. Мне было очень приятно увидеть всех актеров, но он, как будто одержимый демонами, просто вернулся к этому", – сказал режиссер.

Мировая премьера фильма запланирована на 4 сентября 2024 года.

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