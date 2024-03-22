"Сік витік": вийшов перший трейлер фільму Тіма Бертона "Бітлджус 2"

Через 46 років Тім Бертон випустив продовження знаменитого комедійного фільму жахів. Режисер повернув у кадр Вайнону Райдер, Кетрін О'Хару і Майкл Кітона, які зіграли в першому фільмі.

Related video

Студія Warner Bros. Pictures представила перший трейлер продовження культового фільму жахів 1988 року "Бітлджус". Режисером картини "Бітлджус 2", як і її першої частини, став 65-річний Тім Бертон, а до своїх ролей повернулися Вайнона Райдер, Кетрін О'Хара і Майкл Кітон.

З нових облич глядачі побачать у картині Моніку Белуччі, Віллема Дефо, Дженну Ортегу і Джастіна Теру. Сценаристами фільму стали Альфред Гоф і Майлз Міллар.

"Після несподіваної сімейної трагедії три покоління сім'ї Дітц повертаються додому у Вінтер-Рівер. Життя Лідії (Вайнона Райдер), яку все ще переслідує Бітлджус, перевертається з ніг на голову, коли її бунтівна дочка-підліток Астрід (Дженна Ортега) знаходить на горищі загадкову модель міста, і портал до потойбіччя випадково відкривається. Оскільки проблеми назрівають в обох світах, це лише питання часу, коли хто-небудь тричі вимовить ім'я Бітлджуса, і пустотливий демон повернеться, щоб розв'язати свій власний хаос", — йдеться в синопсисі фільму.

Хвилинний трейлер починається ангельським, але лякаючим і уповільненим виконанням мелодії Гаррі Белафонте 1956 року Day-O ("Пісня про банановий човен") у виконанні дитячого хору. Ортега, яка вже працювала з Бертоном у серіалі "Венсдей", їде на велосипеді звивистою сільською дорогою. Потім на екрані — картина похорону, де Вайнона з'являється в чорному вбранні, з рваним чорним чубчиком і загостреним хвостом.

Ортега і О'Хара теж присутні на цій страшній події, поки камера показує їх одну за одною.

Потім героїня Дженна Астрід піднімається на горище, де виявляє модель міста, а потім персонаж Вайнони блукає там же і виявляє, що біле простирадло, яке вкривало мініатюрні копії, знято. Саме в цей момент з'являється Бітлджус (Майл Кітон) і оголошує: "Сік витік".

За словами Бертона, через стільки часу знову побачити Кітона в образі було "дивним досвідом виходу з тіла".

"Він щойно повернувся до цього. Це було трохи страшно для людини, яка, можливо, не була надто зацікавлена в цьому. Мені було дуже приємно побачити всіх акторів, але він, ніби одержимий демонами, просто повернувся до цього", — сказав режисер.

Світова прем'єра фільму запланована на 4 вересня 2024 року.

Раніше Фокус писав, що вийшов новий трейлер фільму жахів "Чужий: Ромулус".