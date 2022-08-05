Вайнона Райдер поливает себя молоком в рекламе сумки Марка Джейкобса

Новая J Marc уже стала хитом этого лета, а 50-летняя актриса продемонстрировала неожиданно сексуальный образ

50-летняя звезда фильмов "Эдвард Руки-ножницы" и "Дракула", а также культового сериала "Очень странные дела" появилась в неожиданно чувственной и притягательной рекламе новой сумочки от Марка Джейкобса. Вайнона Райдер продемонстрировала, что может удивлять даже когда в кино у нее сложился определенный образ – невинный и трогательный. Об этом пишет Harpers Bazaar.

В рекламном ролике Вайнона в черном платье с глубоким декольте обнимает вожделенную сумочки и выпивает стакан молока, проливая его на себя.

[ + – ] Вайнона Райдер в рекламе сумочки хулигана Марка Джейкобса

Новая сумка уже давно стала хитом сезона. Главным образом – из-за своей универсальности. При ее создании Марк Джейкобс вдохновлялся культовыми дизайнами коллекции весна-лето 2016.

[ + – ] Вайнона Райдер в рекламе сумочки хулигана Марка Джейкобса Фото: Marc Jacobs/Instagram

Сумочка выполнена из гладкой кожи, украшена фирменной гарнитурой, а дизайнера намекает, что другая сумка вам и не понадобится.

Ведь ее можно превратить из повседневной в формальную, заменив плечевой ремешок на цепочку, или вовсе превратить ее в клатч.

А "конфетная" расцветка – это то что на до для тех, кто хочет привнести немного ярких цветов в свой повседневный образ.

[ + – ] Вайнона Райдер в рекламе сумочки хулигана Марка Джейкобса Фото: Marc Jacobs/Instagram

Марк Джейкобс известен своим давним романом со стилем гранж. В далеком 1992 году его уволили из компании Perry Ellis, когда он представил авангардную и слишком откровенную по тем временам коллекцию.

Но Марк уже стал звездой в мире моды и его было не остановить. Он намекает, что его очаровательная сумочка будет отлично сочетаться с платьями-комбинациями, которые он ввел в моду 30 лет назад и которые снова оказались на пике популярности.