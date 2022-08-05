Вайнона Райдер знялася у чуттєвій рекламі сумки Марка Джейкобса
Нова J Marc уже стала хітом цього літа, а 50-річна акторка продемонструвала несподівано сексуальний образ.
50-річна зірка фільмів "Едвард Руки-ножиці" та "Дракула", а також культового серіалу "Дивні дива" з'явилася в несподівано чуттєвій і привабливій рекламі нової сумочки від Марка Джейкобса. Вайнона Райдер продемонструвала, що може дивувати навіть коли в кіно у неї склався певний образ — безневинний і зворушливий. Про це пише Harpers Bazaar.
У рекламному ролику Вайнона у чорній сукні з глибоким декольте обіймає жадану сумочку та випиває склянку молока, проливаючи його на себе.
Нова сумка вже давно стала хітом сезону. Переважно через свою універсальність. Під час її створення Марк Джейкобс надихався культовими дизайнами колекції весна-літо 2016 року.
Сумочка виготовлена з гладкої шкіри, прикрашена фірмовою гарнітурою, а дизайнер натякає, що інша сумка вам і не знадобиться.
Адже її можна перетворити з повсякденного на формальний, замінивши плечовий ремінець на ланцюжок, або взагалі перетворити його на клатч.
А "цукеркове" забарвлення — це те, що для тих, хто хоче привнести трохи яскравих кольорів у свій повсякденний образ.
Марк Джейкобс відомий своїм давнім романом зі стилем гранж. У далекому 1992 році його звільнили з компанії Perry Ellis, коли він представив авангардну та надто відверту на той час колекцію.
Але Марко вже став зіркою у світі моди та його було не зупинити. Він натякає, що його чарівна сумочка відмінно поєднуватиметься із сукнями-комбінаціями, які він ввів у моду 30 років тому і які знову опинилися на піку популярності.