Вайнона Райдер знялася у чуттєвій рекламі сумки Марка Джейкобса

Нова J Marc уже стала хітом цього літа, а 50-річна акторка продемонструвала несподівано сексуальний образ.

50-річна зірка фільмів "Едвард Руки-ножиці" та "Дракула", а також культового серіалу "Дивні дива" з'явилася в несподівано чуттєвій і привабливій рекламі нової сумочки від Марка Джейкобса. Вайнона Райдер продемонструвала, що може дивувати навіть коли в кіно у неї склався певний образ — безневинний і зворушливий. Про це пише Harpers Bazaar.

У рекламному ролику Вайнона у чорній сукні з глибоким декольте обіймає жадану сумочку та випиває склянку молока, проливаючи його на себе.

[ + – ] Вайнона Райдер у рекламі сумочки хулігана Марка Джейкобса

Нова сумка вже давно стала хітом сезону. Переважно через свою універсальність. Під час її створення Марк Джейкобс надихався культовими дизайнами колекції весна-літо 2016 року.

[ + – ] Вайнона Райдер у рекламі сумочки хулігана Марка Джейкобса Фото: Marc Jacobs/Instagram

Сумочка виготовлена з гладкої шкіри, прикрашена фірмовою гарнітурою, а дизайнер натякає, що інша сумка вам і не знадобиться.

Адже її можна перетворити з повсякденного на формальний, замінивши плечовий ремінець на ланцюжок, або взагалі перетворити його на клатч.

А "цукеркове" забарвлення — це те, що для тих, хто хоче привнести трохи яскравих кольорів у свій повсякденний образ.

[ + – ] Вайнона Райдер у рекламі сумочки хулігана Марка Джейкобса Фото: Marc Jacobs/Instagram

Марк Джейкобс відомий своїм давнім романом зі стилем гранж. У далекому 1992 році його звільнили з компанії Perry Ellis, коли він представив авангардну та надто відверту на той час колекцію.

Але Марко вже став зіркою у світі моди та його було не зупинити. Він натякає, що його чарівна сумочка відмінно поєднуватиметься із сукнями-комбінаціями, які він ввів у моду 30 років тому і які знову опинилися на піку популярності.