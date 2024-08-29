Називали "потворою" і "відьмою": Вайнона Райдер згадала вихід першого "Бітлджус" (відео)

Через 36 років режисер Тім Бертон випустив продовження знаменитого комедійного фільму жахів. Новий "Бітлджус 2" має вийти в кінотеатрах, зокрема в Україні, найближчими днями.

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Американська акторка і продюсерка Вайнона Райдер в інтерв'ю Esquire, опублікованому 29 серпня, розповіла про свої важкі переживання після зйомок в оригінальному фільмі "Бітлджус" 1988 року.

Минуло 36 років відтоді, як світ уперше побачив цей фільм. Тепер глядачі мають можливість подивитися екранах довгоочікуване продовження культової картини. Новий "Бітлджус 2" має вийти в кінотеатрах найближчими днями, зокрема і в Україні. У ньому головні ролі виконають Майкл Кітон (72 роки), Вайнона (52 роки) і Кетрін О'Хара (70 років). Всі вони повернуться до своїх культових ролей, а Тім Бертон також виступить як режисер фільму.

Вайнона розповіла, коли перший фільм "Бітлджус" уперше побачив світ, вона ще навчалася в старшій школі, їй було лише 17 років.

"Я пам'ятаю, як думала, що це якось змінить мій статус, але стало ще гірше", — згадала акторка. За її словами, однокласники, які бачили картину, почали дражнити і ображати її: "Вони такі: "Ти відьма! Ти потвора!" На що я відповідала: "Але я ж у фільмі!". Вона додала про те, як їй вдалося зіграти роль головної героїні в оригінальному "Бітлджусі": "Я була дуже схожа на Лідію. Їм не довелося багато зі мною працювати. Мій брат знайшов мою фотографію, зроблену десь за місяць до прослуховування. Я пофарбувала волосся в синьо-чорний колір, у мене був цей божевільний короткий чубчик, і я була одягнена в чорне".

Вона також розповіла, що враження від зйомок нового фільму були виключно позитивними, і похвалила свого колегу Майкла за те, що він був "таким ніжним із нею". "Майкл був такий ніжний зі мною. І Кетрін О'Хара. Вони завжди приймали мене до своїх лав. Вони були такими добрими і такими вдумливими. Це було унікально, тому що, будучи дитиною-актором, ти не завжди отримуєш це. Йдеться про дорослих. Це був справді перший раз, коли я відчула, що працюю над фільмом у команді з іншими. І в мене справді був зв'язок із Тімом. Я пам'ятаю, як знімалася в інших фільмах, і все було не так. Люди були не такими добрими. Було набагато жорсткіше", — поділилася Райдер.

52-річна зірка знову повернулася в ролі Лідії Дітц у майбутньому сиквелі, де її героїня тепер є матір'ю доньки-підлітка Астрід, її зіграла Дженна Ортега.

Нагадаємо, 22 березня Фокус писав про те, що вийшов перший трейлер фільму Тіма Бертона "Бітлджус 2". Режисер повернув у кадр Вайнону Райдер, Кетрін О'Хару і Майкл Кітона, які зіграли в першому фільмі.