У "Секс у великому місті" повернеться Наташа (фото)

Поява на знімальному майданчику акторки Бріджіт Монахен, яка зіграла Наташу, для фанатів серіалу стала несподіванкою.

У Нью-Йорку повним ходом йдуть зйомки продовження культового серіалу "Секс у великому місті" під назвою "And Just Like That…", і кожен день приносить все більш цікаві новини. Так, буквально нещодавно стало відомо про те, що в міні-серіал, який складатиметься з 10 епізодів, повернеться Бріджіт Монахен, яка зіграла Наташу в оригінальному проєкті. Про це повідомляють західні ЗМІ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У мережі зʼявилися кадри зі знімального майданчика, на яких видно акторку. Судячи з того, що в неї на «тому самому пальці» діамантова каблучка, вона заміжня. Більше ніяких подробиць про те, що робитиме героїня Монахен у серіалі, поки немає.

[ + – ] "Наташа" змінила білі вбрання на більш практичні Фото: Getty Images

Наташу фанати серіалу памʼятають як миловидну дівчину, з якою коханий Керрі, містер Біг, закрутив роман у столиці Франції, а потім одружився з "ідеальною" обраницею в третьому сезоні, розбивши серце Бредшоу.

Зазначимо, що в серіалі Наташа найчастіше зʼявлялася в білих нарядах. На такий крок творці шоу пішли, щоб ще більше підкреслити "ванільне" дівча та її ідеальність.

[ + – ] За сюжетом, із Наташею містер Біг познайомився в Парижі

Цю роль виконала тоді не особливо відома модель та акторка, яка після «Сексу у великому місті» продовжила зніматися і зʼявилася в таких картинах як "Збройовий барон", "Я робот", "Джон Вік", "Інтуїція". Наприкінці серпня на екрани вийде новий фільм з її участю під назвою "Батьки легкої поведінки".

Нагадаємо, Кріс Нот, який зіграв Містера Біга, воззʼєднається із Сарою Джессікою Паркер, Синтиєю Ніксон і Крістін Девіс, щоб повторити свою роль містера Біга в перезавантаженні серіалу, незважаючи на те, що раніше запевняв про неможливість такого сценарію.

У сиквелі не буде Кім Кетролл. Акторка, яка зіграла роль Саманти, ще в 2017 році під час переговорів про зйомки у фільмі "Секс у великому місті 3" заявила, що не має наміру повертатися до цієї ролі.

Також до роботи над серіалом не повернеться відома дизайнерка костюмів Патрісія Філд, яка відповідає за культові наряди акторів та акторок в оригінальному серіалі й у фільмах. Вона зараз працює над серіалом "Емілі в Парижі".