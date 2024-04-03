Сара Джессіка Паркер зізналася, чому не обмежує доньок у харчуванні

Акторка та Меттью Бродерік виховують сина Джеймса та двох доньок-підлітків. Дівчаток народила сурогатна мама.

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59-річна американська акторка Сара Джессіка Паркер навмисно заохочувала своїх 14-річних доньок Табіту та Меріон мати "кращі стосунки" з їжею, ніж вона. Про це зірка екрану розповіла в подкасті "Ruthie's Table 4".

Мама трьох дітей зізналася, що не забороняє спадкоємицям їсти стільки цукру, стільки вони самі захочуть. За словами Сари, вона не хотіла, аби діти сприймали їжу "як ворога", адже їй свого часу не дозволяли вживати шоколад, печиво тощо.

Через це обмеження акторка та її брати й сестри купили "купу тістечок і печива" одразу після виїзду із сімейного будинку.

"Я не хотіла цього для них. У нас вдома є печиво, є торт, у нас є все. І в результаті у вас кращі стосунки", — розповіла зірка серіалу "Секс і місто".

Сара Джессіка Паркер з чоловіком та доньками Фото: Getty

Сара додала, що її доньки займаються спортом, тому вона не переймається, що солодке може нашкодити їхньому здоровʼю.

Окрім 14-річних доньок, у Паркер та Меттью Бродеріка підростає 21-річний син Джеймс. Акторка зізналася, що і чоловік, і вона готують їсти.

"Ми вечеряємо всією сім’єю щовечора. І завжди вечеряємо щонеділі ввечері. Це те, що ми робимо", — розповіла виконавиця ролі Керрі Бредшоу.

Сара Джессіка Паркер з родиною Фото: jwbr0derick\Instagram

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер відвідала вечірку в оксамитовій сукні.

Також Фокус писав про продаж культового вбрання Сари Джессіки Паркер на аукціоні.