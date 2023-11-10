Сара Джессіка Паркер в оксамитовій сукні відвідала вечірку (фото)

Знаменитість обрала мінімум аксесуарів, аби зробити сукню головною в новому образі.

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58-річна американська акторка Сара Джессіка Паркер у стильній фіолетовій сукні відвідала спільну вечірку Lele Sadoughi та SJP By Sarah Jessica Parker у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка культового серіалу "Секс і місто" була помічена під час виходу з італійського ресторану "Ambra".

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Виконавиця ролі Керрі Бредшоу була одягнена в пурпурову оксамитову сукню з глибоким декольте. Вона взула чорні туфлі з відкритим носом у горошок із чорними бантиками зверху.

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Сара Джессіка Паркер Фото: Getty Images

Паркер накинула на плечі біле пальто зі сріблястими ґудзиками. Її волосся було розділене посередині та затягнуте назад в охайну зачіску.

Акторка продемонструвала мінімум аксесуарів, щоб її вбрання було головним, і додала пару срібних сережок. Зірка екрану також тримала в руці велику білу сумку, щоб зберігати речі, які їй потрібні під час вечірньої прогулянки містом.

Сара Джессіка Паркер Фото: Getty Images

Макіяж Сари Джессіки Паркер був зроблений у класичному стилі та складався з димчастих тіней навколо очей, а також чорної підводки.

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